ترامپ قطعاً بازنده جنگ با ایران است

بسم الله الرحمن الرحیم

جنایات، جنگ‌افروزی و سیاست‌های غلط رئیس‌جمهور آمریکا، که نتیجه‌ای جز کشتار و ناامنی در منطقه و جهان نداشته، موج اعتراض چند میلیونی مردم آمریکا و سایر کشور‌های جهان را، به‌دنبال داشته است.

خودمختاری و دیکتاتوری ترامپ و محاسبات اشتباه او، که برخاسته از توهم، غرور و نامتعادل‌بودن اوست، نه فقط برای مردم آمریکا، بلکه برای همه کشور‌های جهان، ناامنی و چالش ایجاد کرده است.

اعتراض چند میلیونی مردم آمریکا، ناظر به آینده مبهم جنگی است، که ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را، به‌دلیل گرفتاری در پرونده اپستین، ناگزیر به اجرای خواسته‌های رژیم صهیونیستی کرده، تا از مرگ زودرس آن رژیم پیشگیری کند، و موفق هم نبوده و نخواهد بود.

مردم آمریکا شاید بهتر از ترامپ و فرماندهان ارشد آن کشور، که هزاران کیلومتر خارج از صحنه جنگ، به عیاشی و خوش‌گذرانی مشغول هستند و از دور، سربازان را به‌سوی مرگ ترغیب می‌کنند، خسارات این جنگ را درک کرده باشند، و برآورد آنها از آینده سیاه و پرمخاطره جنگ، دقیق‌تر است و این، مهم‌ترین دلیل اعتراض چند میلیونی آنهاست.

هرچند ترامپ با غرور و توهم، تجاوز به کشور ایران را، به‌همراه رژیم کودک‌کش صهیونیستی آغاز کرد، ولی به‌خوبی می‌داند، که در مقابل مردم قهرمان و آزموده ایران، و نیرو‌های مسلح شجاع آن، قطعا بازنده این جنگ است، که به سران سایر کشور‌ها برای پایان جنگ متوسل شده است.

او باید بداند، بار‌ها گفته‌ایم، آغازگر هیچ جنگی نبوده‌ایم، ولی پس از هر تجاوزی، با قدرت و با اراده الهی، پایان جنگ را تعیین می‌کنیم.

و ما النصر الا من عندلله العزیز الحکیم