توییت قالیباف خطاب به فعالان بازارهای مالی در آستانه باز شدن بازار

به گزارش ایلنا، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه اجتماعی خود خطاب به فعالان بازارهای اقتصادی نوشت: هشدار: «خبرها» یا پست‌های به‌اصطلاح واقعی قبل از باز شدن بازار (پری‌مارکت)، اغلب فقط صحنه‌سازی برای حفظ سود هستند. در واقع بیشتر شبیه یک سیگنال معکوس عمل می‌کنند.