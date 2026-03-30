مخالفت با جنگ در آمریکا در حال گسترش است

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«‌موج «No Kings» در آمریکا، با صدها تجمع از نیویورک تا شهرهای دیگر، نشان می‌دهد مخالفت با جنگ و سیاست‌های کاسبان جنگ‌طلب حتی در داخل این کشور در حال گسترش و فراگیر شدن است.

‌همزمان، خیابان‌های اروپا نیز شاهد صداهای مشابه‌اند؛ نشانه‌ای روشن از اینکه جنگ علیه ایران، در افکار عمومی غرب مشروعیت ندارد.

‌ایران ایستاده است⁩؛ در دفاع از خاک، مردم و تمدنش. ‌در خیابان‌های این سرزمین، مردم ‌برای ایران⁩ حضور دارند، با همان آرامش، ایمان و سلحشوری ریشه‌دار و اراده‌ای که از دل تاریخ و دین می‌آید.

‌هم‌زمان، آن‌سوتر از مرزها، در خیابان‌های جهان _از آمریکا تا اروپا_ صدایی دیگر بلند شده است: مخالفت با جنگ و no king.»

