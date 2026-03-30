خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضرتی:

مخالفت با جنگ در آمریکا در حال گسترش است

کد خبر : 1766972
لینک کوتاه کپی شد.

​رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به برگزاری اعتراضات «No Kings» در آمریکا، اظهار کرد: این موج اعتراض نشان می‌دهد مخالفت با جنگ و سیاست‌های کاسبان جنگ‌طلب حتی در داخل این کشور در حال فراگیر شدن است.

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«‌موج «No Kings» در آمریکا، با صدها تجمع از نیویورک تا شهرهای دیگر، نشان می‌دهد مخالفت با جنگ و سیاست‌های کاسبان جنگ‌طلب حتی در داخل این کشور در حال گسترش و فراگیر شدن است. 

‌همزمان، خیابان‌های اروپا نیز شاهد صداهای مشابه‌اند؛ نشانه‌ای روشن از اینکه جنگ علیه ایران، در افکار عمومی غرب مشروعیت ندارد. 

‌ایران ایستاده است⁩؛ در دفاع از خاک، مردم و تمدنش. ‌در خیابان‌های این سرزمین، مردم ‌برای ایران⁩ حضور دارند، با همان آرامش، ایمان و سلحشوری ریشه‌دار و اراده‌ای که از دل تاریخ و دین می‌آید.

‌هم‌زمان، آن‌سوتر از مرزها، در خیابان‌های جهان _از آمریکا تا اروپا_ صدایی دیگر بلند شده است: مخالفت با جنگ و no king.»
 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار