حضرتی:
مخالفت با جنگ در آمریکا در حال گسترش است
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به برگزاری اعتراضات «No Kings» در آمریکا، اظهار کرد: این موج اعتراض نشان میدهد مخالفت با جنگ و سیاستهای کاسبان جنگطلب حتی در داخل این کشور در حال فراگیر شدن است.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«موج «No Kings» در آمریکا، با صدها تجمع از نیویورک تا شهرهای دیگر، نشان میدهد مخالفت با جنگ و سیاستهای کاسبان جنگطلب حتی در داخل این کشور در حال گسترش و فراگیر شدن است.
همزمان، خیابانهای اروپا نیز شاهد صداهای مشابهاند؛ نشانهای روشن از اینکه جنگ علیه ایران، در افکار عمومی غرب مشروعیت ندارد.
ایران ایستاده است؛ در دفاع از خاک، مردم و تمدنش. در خیابانهای این سرزمین، مردم برای ایران حضور دارند، با همان آرامش، ایمان و سلحشوری ریشهدار و ارادهای که از دل تاریخ و دین میآید.
همزمان، آنسوتر از مرزها، در خیابانهای جهان _از آمریکا تا اروپا_ صدایی دیگر بلند شده است: مخالفت با جنگ و no king.»