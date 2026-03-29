جزئیات روز سی ام عملیات وعده صادق ۴
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) با اشاره به اقدامات انجام شده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جریان روز سی‌ام جنگ رمضان، تصریح کرد: ما در تاریخ کشورمان ثابت کرده‌ایم، هر متجاوزی که به کشور عزیزمان تعرض کرده، جان سالم به در نبرده است و امروز، چندین برابر از تاریخ خود، جلوتر و قوی‌تر هستیم.

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی تصویری به تشریح اقدامات انجام شده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جریان ۳۰امین روز از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان پرداخت و عنوان کرد: در ادامه حماسه‌آفرینی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، موج ۸۶ عملیات وعده صادق ۴، به‌صورت چندمرحله‌ای و با تهاجم مشترک موشکی و پهپادی نیروهای هوافضا و دریایی سپاه پاسداران، با رمز «یا اله العالمین» علیه اهداف آمریکایی و صهیونیستی در منطقه آغاز شد. در مرحله نخست این عملیات، زیرساخت‌های عملیات هوایی و پهپادی و ذخایر تسلیحاتی در پایگاه‌های آمریکایی ویکتوریا، عریفجان و الخرج در منطقه، مورد هدف موشکی و پهپادی قرار گرفتند.

وی گفت: در ادامه، محل اختفای نیروهای تروریستی ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی و حزب کوموله، در مناطق مختلف از جمله آراد، نِقِب، تل‌آویو، ناوگان پنجم دریایی، الظفره و اربیل مورد اصابت دقیق قرار گرفتند. هم‌چنین در پاسخ به اقدامات خصمانه ارتش تروریستی آمریکا، و به‌دنبال انهدام هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه الخرج عربستان، یک فروند هواپیمای راهبردی آواکس E-۳G با قابلیت شناسایی، فرماندهی و کنترل هواپایه که در آن پایگاه مستقر بود، به‌صورت صددرصد منهدم شد و به سایر هواپیماهای هم‌جوار نیز آسیب جدی وارد گردیده است. ضمناً دو فروند پهپاد اوربیتر، روز گذشته توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه، تحت کنترل و هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در خرم‌آباد رهگیری و ساقط شد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) افزود: انتشار ستون‌های دود و انفجار در منطقه و تصاویر لاشه‌های هواپیماهای منهدم‌شده آمریکا، تلاش مقامات و رسانه‌های کشورهای هم‌پیمان آمریکا در منطقه را، برای سانسور حملات تهاجمی ایران، خنثی ساخته است.

وی گفت: دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران از بامداد امروز، انبار تجهیزات پشتیبانی و اماکن اسکان نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الازرق اردن را آماج حملات پهپادهای خود قرار دادند. پایگاه الازرق به‌دلیل موقعیت راهبردی و قرارگرفتن آن در شرق اردن، یک سکوی عملیاتی حساس و کلیدی با ترکیبی از انواع هواپیماهای جنگنده و ترابری برای انجام حملات هوایی و یکی از مهم‌ترین مراکز فرماندهی عملیات، علیه ایران می‌باشد. ضمن آن‌که نیروی پدافند هوایی ارتش، یک فروند پهپاد متخاصم آمریکا را با رهگیری و شلیک موفق سامانه پدافندی در شرق تنگه هرمز، مورد اصابت قرار داد و متلاشی نمود.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پایان با بیان اینکه «نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی، با اراده الهی و با پشتوانه ملت سلحشور و مقاوم کشور، به فضل الهی در آینده، ضربات کوبنده‌تر، قوی‌تر و موثرتری را به متجاوزان و دشمنان آمریکایی صهیونی وارد خواهند نمود»، تصریح کرد: ما در تاریخ کشورمان ثابت کرده‌ایم، هر متجاوزی که به کشور عزیزمان تعرض کرده، جان سالم به در نبرده است و امروز، چندین برابر از تاریخ خود، جلوتر و قوی‌تر هستیم.

اخبار مرتبط
