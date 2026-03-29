جزئیات روز سی ام عملیات وعده صادق ۴

وی گفت: در ادامه، محل اختفای نیروهای تروریستی ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی و حزب کوموله، در مناطق مختلف از جمله آراد، نِقِب، تل‌آویو، ناوگان پنجم دریایی، الظفره و اربیل مورد اصابت دقیق قرار گرفتند. هم‌چنین در پاسخ به اقدامات خصمانه ارتش تروریستی آمریکا، و به‌دنبال انهدام هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه الخرج عربستان، یک فروند هواپیمای راهبردی آواکس E-۳G با قابلیت شناسایی، فرماندهی و کنترل هواپایه که در آن پایگاه مستقر بود، به‌صورت صددرصد منهدم شد و به سایر هواپیماهای هم‌جوار نیز آسیب جدی وارد گردیده است. ضمناً دو فروند پهپاد اوربیتر، روز گذشته توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه، تحت کنترل و هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در خرم‌آباد رهگیری و ساقط شد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) افزود: انتشار ستون‌های دود و انفجار در منطقه و تصاویر لاشه‌های هواپیماهای منهدم‌شده آمریکا، تلاش مقامات و رسانه‌های کشورهای هم‌پیمان آمریکا در منطقه را، برای سانسور حملات تهاجمی ایران، خنثی ساخته است.

وی گفت: دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران از بامداد امروز، انبار تجهیزات پشتیبانی و اماکن اسکان نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الازرق اردن را آماج حملات پهپادهای خود قرار دادند. پایگاه الازرق به‌دلیل موقعیت راهبردی و قرارگرفتن آن در شرق اردن، یک سکوی عملیاتی حساس و کلیدی با ترکیبی از انواع هواپیماهای جنگنده و ترابری برای انجام حملات هوایی و یکی از مهم‌ترین مراکز فرماندهی عملیات، علیه ایران می‌باشد. ضمن آن‌که نیروی پدافند هوایی ارتش، یک فروند پهپاد متخاصم آمریکا را با رهگیری و شلیک موفق سامانه پدافندی در شرق تنگه هرمز، مورد اصابت قرار داد و متلاشی نمود.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پایان با بیان اینکه «نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی، با اراده الهی و با پشتوانه ملت سلحشور و مقاوم کشور، به فضل الهی در آینده، ضربات کوبنده‌تر، قوی‌تر و موثرتری را به متجاوزان و دشمنان آمریکایی صهیونی وارد خواهند نمود»، تصریح کرد: ما در تاریخ کشورمان ثابت کرده‌ایم، هر متجاوزی که به کشور عزیزمان تعرض کرده، جان سالم به در نبرده است و امروز، چندین برابر از تاریخ خود، جلوتر و قوی‌تر هستیم.