به گزارش ایلنا، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کرد: با توجه به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه، محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین های اشغالی را هدف قرار خواهند داد.

انتهای پیام/