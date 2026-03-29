سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص):
محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی دشمن را هدف قرار میدهیم
به گزارش ایلنا، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) اعلام کرد: با توجه به شرارتها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه، محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین های اشغالی را هدف قرار خواهند داد.