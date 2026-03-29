واکنش وزیر امور خارجه به بمباران دانشگاه ها توسط امریکا و اسرائیل

وزیر امور خارجه به بمباران دانشگاه ها توسط امریکا و اسرائیل واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به بمباران دانشگاهها توسط آمریکا و اسرائیل در شبکه ایکس نوشت:  «رژیم اسرائیل و شریکِ همدست و  مجرمش همچنان بر این باورند که می‌توان دانش را با بمباران نابود کرد.

این توهم در ترور دانشمندان ایرانی، حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران و اکنون نیز در هدف قرار دادن دانشگاه‌ها به‌روشنی متجلی است.

یک واقعیت را بپذیرید: اقدامات شما کاملا از سر استیصال است و نه‌تنها راه به جایی نمی‌برد، بلکه عطشِ دانستن و اراده برای پیشرفت علمی را بیش از پیش در ایرانیان برمی‌انگیزد.»

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
