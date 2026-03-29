واکنش وزیر امور خارجه به بمباران دانشگاه ها توسط امریکا و اسرائیل

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به بمباران دانشگاهها توسط آمریکا و اسرائیل در شبکه ایکس نوشت: «رژیم اسرائیل و شریکِ همدست و مجرمش همچنان بر این باورند که می‌توان دانش را با بمباران نابود کرد.

این توهم در ترور دانشمندان ایرانی، حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران و اکنون نیز در هدف قرار دادن دانشگاه‌ها به‌روشنی متجلی است.

یک واقعیت را بپذیرید: اقدامات شما کاملا از سر استیصال است و نه‌تنها راه به جایی نمی‌برد، بلکه عطشِ دانستن و اراده برای پیشرفت علمی را بیش از پیش در ایرانیان برمی‌انگیزد.»

