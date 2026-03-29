گفتگوی تلفنی سرپرست وزارت دفاع ایران با وزیر دفاع ترکیه
سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابن الرضا، سرپرست وزارت دفاع تلفنی با وزیر دفاع ملی جمهوری ترکیه گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع سردار سید مجید ابن الرضا در این گفتگو با اشاره به فتنه انگیزی و جنگ طلبی رژیم صهیونیستی در منطقه اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی در دو مرحله جنگ و تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران را خلاف حقوق و موازین بین المللی برشمرد و بر پاسخ قاطع ایران در چهارچوب حق دفاع مشروع تاکید کرد.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران علی رغم آگاهی و عدم اعتماد به آمریکا به جهت اثبات حسن نیت خود و احترام به کشورهای منطقه ضمن موافقت با مذاکرات تلاش نمود از طریق ابزار دیپلماسی و گفتگو سایه جنگ را از منطقه دور نماید اما حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی راه دیگری جز دفاع از خود را برای جمهوری اسلامی ایران باقی نگذاشت.
سردار ابن الرضا با اشاره به ترور رهبر عالی قدر سیاسی دینی، مسئولین و فرماندهان نظامی، مردم بیگناه و به ویژه شهادت بیش از صد و شصت دانش آموز بیگناه و حمله به ناوشکن دنا در مسیر برگشت از یک ماموریت صلح بینالمللی و نه در میدان جنگ تصریح کرد: اینها نمونه ای از تروریسم دولتی و جنایت جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی به شمارمی رود و آنها منطقه را وارد جنگ، بحران بی ثباتی و ناامنی نموده اند.
وی با بیان این که تحولات اخیر نشان داد آنچه که برای آمریکا اهمیت دارد امنیت رژیم صهیونیستی است تاکید کرد: قطعا ایران با تمام قوا مسیر تنبیه کامل متجاوزین و ایجاد بازدارندگی موثر و ایجاد اطمینان از این که جنگ و تجاوز تکرار نخواهد شد ادامه خواهد داد.
وی با تاکید بر احترام به حق حاکمیت تمام کشورهای همسایه افزود: امنیت یک مقوله درون زا و برخاسته از یک اجماع و توافق جمعی است و ایران در صورت اطمینان از عدم واگذاری پایگاه نظامی و هرگونه تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران از فضای سرزمینی از طریق کشورهای منطقه با هدف تحقق امنیت جمعی در منطقه آماده ی امضای توافق نامه های دفاعی دو و چند جانبه با کشورهای منطقه است.
وزیر دفاع ترکیه نیز در این گفتگو با تسلیت به مناسبت شهادت مقام معظم رهبری و سایر مقامات دفاعی و نظامی کشورمان حمله به ایران را نقض جدی حقوق بین الملل دانست.
وی با اعلام همبستگی با جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی جهت برقراری هرچه سریع تر امنیت و ثبات در منطقه برای نقش آفرینی اعلام آمادگی کرد.