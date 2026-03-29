اعتراضات گسترده در آمریکا و جهان در محکومیت جنگ غیرقانونی آمریکا علیه ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه نسبت به اعتراضات گسترده در آمریکا و جهان در محکومیت جنگ غیرقانونی آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تظاهرات‌های گسترده در ایالت‌ها و شهرهای مختلف آمریکا و دیگر کشورها در اعتراض به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در شبکه ایکس نوشت:

«بزرگترین تظاهرات تاریخ آمریکا در اعتراض به جنگ غیرقانونی که هیات حاکمه این کشور علیه ایران به راه انداخته، در سراسر آمریکا در جریان است.

سال‌هاست که مردم آمریکا با ایستادگی در برابر سیاست‌های نادرست و جنگ‌طلبانه هیات حاکمه کشورشان، شجاعت اخلاقی چشمگیری نشان داده‌اند. تصمیم‌هایی که آشکارا ناقض قوانین بین‌المللی و ارزش‌های بنیادین انسانی‌اند، اغلب در خفا گرفته می‌شود، اما در نهایت این مردم آمریکا و وجدان جهانی‌اند که داوری خواهند کرد.  

ایران هیچ دشمنی با مردم آمریکا ندارد. نه جان آمریکایی‌ها و نه مالیاتشان نباید فدای «جنگی هوس‌آلود» و بی‌معنا شود که برآمده از جاه‌طلبی‌ها و اغراض اهریمنی جنایتکاران جنگی تحت تعقیب است».

