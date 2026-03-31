معتمدیزاده در گفتوگو با ایلنا:
دشمنان از سر استیصال و دیوانگی به زیرساختها حمله میکنند/ امروز میگوییم سر در مقابل چشم/چارهای نداریم جز اینکه سایه جنگ را برای همیشه از میان برداریم
یک نماینده مجلس با اشاره به تغییر ادعاهای آمریکا و متحدانش از «حمایت از مردم ایران» به طرح موضوع تصرف جزایر ایرانی، این رویکرد را نشانه آشکار شدن ماهیت واقعی آنها دانست و تأکید کرد: قطعا جنگ خسارت دارد اما ما چارهای نداریم جز اینکه سایه جنگ را برای همیشه با سرکوب و شکست این آمریکای جنایتکار از میان برداریم و سرمان را در کل دنیا بالا نگه داریم و اگر کشوری میخواهد در دنیا امنیت داشته باشد با جمهوری اسلامی خودش را هماهنگ کند.
محمد معتمدیزاده در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره حملات دشمن به زیرساختهای کشور، دانشگاهها و مراکز علمی گفت: ما با یک دشمنی سر و کار داریم که به هیچ اصول و قواعدی پایبند نیست؛ آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس و تروریستی اسرائیل، به هیچ قانونی و قواعد بینالمللی پایبند نیستند.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ترامپ را ما به عنوان فردی که یکجانبه گرایانه دارای سیاستهای غلط و اشتباه است، میشناسیم. همانطور در جنگ ۱۲ روزه در میانه مذاکرات حمله کردند، در جنگ تحمیلی که امروز در آن قرار داریم همین عمل را تکرار کردند و این نشان میدهد که اینها به هیچ قانونی پایبند نیستند و کارها و اقدامات آنها باعث شده است که همه سازمانهای بینالمللی بیاعتبار شوند.
دشمنان از سر استیصال و دیوانگی به زیرساختها حمله میکنند
وی ادامه داد: ترامپ که وضعیتش برای ما مشخص است، فردی جانی که خوی کثیف و حیوانیاش با بیرون آمدن اسناد جزیره اپستین بر همگان روشن شد. امروز بر همه مردم جهان مشخص شده است که پشت پردهاش چیست؛ مشخص شد اینها حتی در حق مردم کشورهای خودشان هم رحم نمیکنند و ذاتشان مشخص است، میخواهند به مابقی مردم دنیا رحم کنند؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آمریکا و اسرائیل همیشه دروغگو بودهاند و دروغگویی آنها برای همه دنیا ثابت شده است.سیاستهای ضدونقیض و حرفهای متناقضی که در این مدت مطرح کردهاند را اگر بررسی کنید، هر روز یک صحبت، هر روز یک دروغ که به شکلی متفاوت بیان شده است. اینها باورشان هم نمیشد که به کشور ما حمله کنند، رهبر ما را شهید و فرماندهان ما را هدف قرار دهند و مردم ایران اینگونه ایستادگی کنند و از آن طرف، نیروهای مسلح در میدان باشند و جنگ برایشان تا این اندازه فرسایشی شود و هر روز هم ضربه بخورند.
وی با بیان اینکه دشمنان زمانی به زیرساختها حمله میکنند که مستأصل باشند، تاکید کرد: دشمنان از سر استیصال و دیوانگی، بهدلیل شکستی که در میدان متحمل میشوند، به زیرساختها حمله میکنند.
پیروزی ما محقق شده است
امروز میگوییم سر در مقابل چشم
این دفعه تا دشمنان را ادب نکنیم، کنار نمیکشیم
معتمدیزاده گفت: ما هم تعارفی نداریم؛ گفتهایم و باز هم میگوییم که چشم در مقابل چشم است و امروز هم میگوییم سر در مقابل چشم. ما بدون هیچ محدودیتی، زیرساختها و منافع اینها را در منطقه و در کشورهایی که از آنها حمایت میکنند، بهویژه کشورهای خلیج، هدف قرار میدهیم و بیتعارف اقدام میکنیم.
این نماینده مجلس بیان کرد: از نظر ما اینها تروریست هستند و اگر ۱۰ نظامی آمریکایی و صهیونیست در یک هتلی از همین کشورهایی که به آنها کمک میکنند اقامت داشته باشند، میزنیم.
وی ادامه داد: اقدام ما به این دلیل است که اینها بیرحمانه کودکان ما، از مدرسه میناب گرفته تا مناطق مسکونی را هدف قرار داده و مردم ما را به شهادت رساندهاند و همچنین فرماندهان و سران کشور، بهویژه رهبر عزیزمان، را به شهادت رساندهاند. بنابراین ما هم باید مقابلهبهمثل کنیم و بهصورت ویژه در میدان اقدام کنیم.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پیروزی ما محقق شده است؛ همین اکنون اینها مستأصل شدهاند و بسیاری از کشورها را واسطه قرار میدهند که بیایید آتشبس کنید اما این دفعه تا اینها را ادب نکنیم، کنار نمیکشیم و تا جایی که بتوانیم باید بهگونهای عمل کنیم که اینها دیگر حتی نگاه چپ به کشور ما نداشته باشند و جرأت نکنند در آینده تعرض یا تخاصمی داشته باشند.
وی تاکید کرد: دشمنان در ۲ دوره مذاکره نامردی کردند و میز مذاکرات را بمباران کردند، این بار باید بهگونهای پیش برویم که هزینهای بسیار سنگین از هر لحاظ بر آنها تحمیل کنیم و شکست مفتضحانهای را متحمل شوند تا در نهایت بتوانیم کشورمان را در آینده نزدیک از همه تهدیدها و تجاوزات مصون کنیم.
مدعیان تامینامنیت توسط آمریکا امروز میبینند که خود آمریکا بلای جان و مال آنها شده است
جنگ خسارت دارد اما چارهای نداریم جز اینکه سایه جنگ را برای همیشه از میان برداریم
معتمدیزاده با اشاره به اینکه آمریکای جنایتکار و این رژیم منحوس صهیونیستی، با همین جنگ نابود خواهند شد، گفت: امروز قدرت پوشالیشان برای همه آشکار شده است، آنهایی که ادعا میکردند آمریکا امنیت آنها را تأمین میکند، امروز خود آمریکا به بلای جان و مال آنها تبدیل شده و روزبهروز هم آمریکا بیاعتبارتر میشود. ما در برابر همه کفر ایستادهایم، امروز همه آزادگان جهان، کشورهای مستقل و مسلمانان ایستادهاند و ما را نظاره میکنند که این مسیر را چگونه پیش خواهیم برد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بسیار خوشبین هستیم که پیروزی مقتدرانه کشورمان بهزودی محقق شود و مردم ما خوشحال شوند. قطعا جنگ خسارت دارد اما ما چارهای نداریم جز اینکه سایه جنگ را برای همیشه با سرکوب و شکست این آمریکای جنایتکار از میان برداریم. همچنین نقاط ضعفی که امروز در برخی بخشها داریم را انشاءالله بتوانیم بهصورت قدرتمندانه و هماهنگ در جهت تأمین امنیت کشور برطرف کنیم و سرمان را در کل دنیا بالا نگه داریم و اگر کشوری میخواهد در دنیا امنیت داشته باشد با جمهوری اسلامی خودش را هماهنگ کند.
همه فریبخورگان دیدند که آمریکا و اسرائیل نمیتوانند خوی وحشیانه و نسل کشی خود را کنار بگذارند
وی درباره اینکه حملات و تجاوزات به کشورمان با ادعای کمک به مردم ایران آغاز کردند اما اکنون بحث به تصرف خارک و جزایر ایران رسیده است، گفت: اینها شعارهای دروغین و رنگارنگی بود که برای فریب برخی افراد و ایجاد فضا در داخل کشور مطرح کردند تا آنها را برای براندازی به میدان بکشانند. در ابتدا با ابزار و تبلیغات وارد شدند و شعارهای متنوع دادند، اما هرچه پیش رفتند، بهدلیل ضربات سختی که از ملت و نیروهای مسلح ما دریافت کردند، چهره واقعی و خوی کثیف خود را نشان دادند.
معتمدیزاده ادامه داد: امروز همه کسانی که گول خوردند و ابزار آنها بودند مخصوصا پهلوی احمق و وطن فروش که برای خودشان در نظر گرفتند، دیدند که چگونه به مدرسه ابتدایی در میناب حمله کردند و کودکان ما را هدف قرار دادند و همچنین به مناطق مسکونی حمله کرده و مردم را به شهادت رساندند، دیدند که خوی وحشیانه و نسل کشی خودشان را نمیتوانند کنار بگذارند.
وی افزود: با این حال، این جنگ میان جبهه حق و باطل است و ما در برابر یک جهان کفر ایستادهایم که سردمداران آن آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند. پیروزی ما در این جنگ قطعی است و نشانههای آن هماکنون کاملاً مشخص است. ما تنگه هرمز را در اختیار گرفتهایم و از آن سو، انصارالله یمن هم وارد عمل شده و قطعاً برنامههایی برای تنگه بابالمندب وجود دارد. همچنین برخی کشورهای عربی که سالها منابع خود را در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار دادهاند، امروز بهجای امنیت، با ناامنی مواجه شدهاند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تمام منافع آمریکا و کشورهایی که از آن حمایت میکنند، از نظر ما اهداف مشروع محسوب میشوند و در این زمینه هیچ تعارفی وجود ندارد.
وی گفت: انشاءالله بهزودی با حضور گسترده مردم که واقعاً مردانه ایستادهاند و هر شب هم بر این حضور افزوده میشود، پیروزی حاصل خواهد شد. در شهرستان سیرجان، که حوزه انتخابیه بنده است، شاهد هستیم که هر شب جمعیت نسبت به شب قبل بیشتر میشود و با شور و حرارت بالاتری در میدان حضور دارند و با اعتقاد پای کار نظام ایستادهاند و این حضور را نوعی حضور در جبهه و خط مقدم میدانند. این موضوع برای ما بسیار ارزشمند است. قطعا پس از پایان این جنگ که با پیروزی ما همراه خواهد بود، مسئولین باید قدردان این مردم باشند و در همه زمینهها برای خدمت به آنها تلاش کنند.