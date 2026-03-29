آغاز به فعالیت غرفه ثبت شکایت علیه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا
غرفه ثبت شکایت علیه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا آغاز به کار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، اولین غرفه ثبت شکایات مربوط به خسارات ناشی از حملات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به مردم کشورمان در حال فعالیت میباشد.
این غرفه که در ضلع شمالی میدان ونک واقع شده، همه شب و همزمان با تجمعات مردمی اقدام به ثبت شکایات مینماید.
هموطنان گرامی که به هر نحوی اعم از جانی، مالی و معنوی از حملات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا متحمل خسارت شدهاند میتوانند با همراه داشتن کارت ملی و همچنین مستندات مربوط به خسارات وارده به این غرفه مراجعه نمایند.
این غرفه تا زمان برپایی اجتماعات خیابانی مردم فعالیت خواهد داشت.
بدیهی است این شکایات در مراجع ذیصلاح داخلی و بینالمللی طرح و غرامت خسارات وارده به نحو ممکن از متجاوزین اخذ خواهد شد.