صدای واحد احزاب در جنگ، پشتوانه منافع ملی است

معاون سیاسی وزارت کشور افزود: با توجه به استمرار جنگ و وجود تنوع دیدگاه‌ها در کشور، مهم این است که بر اساس آنچه که من اطلاع دارم به لطف خدا حتی پس از رهبر شهید نیز در سطوح عالی تصمیم گیری و انسجام در تصمیم گیری خللی برای کشور ایجاد نشده است. شهید لاریجانی در یکی از جلسات هفتگی که از همه اضلاع کشور در آن حضور داشتند، بر این موضوع تاکید کردند که رهبری خط به خط مذاکراتی در حال انجام بود، را می‌خوانند و درباره آن نظر می‌دهند؛ من در تداوم این نقل قول با اطلاع می‌گویم که هم میدان و هم دیپلماسی با هماهنگی به صورت منسجم در حال انجام کار خود هستند. همچنین از دیپلماسی در کنار دفاع جانانه رزمندگان شجاع غافل نیستیم؛ در دو دوره مذاکره‌ی قبلی طرف مقابل واقعاً از ما تسلیم می‌خواستند و به دنبال دیپلماسی نبودند.

زینی‌وند گفت: امروز در داخل کشور فضای خوبی حاکم است و به لطف خدا هم در میدان تسلط خوبی وجود دارد و هم امکانات خوب وجود دارد و همه‌ی ارکان دولت از جمله مجموعه وزارت کشور، استانداران و فرمانداران پای کار هستند؛ بر اساس نظرسنجی‌های مردمی انجام شده نیز اکثریت قریب به اتفاق مردم از پشتیبانی ها و مدیریت میدانی دولت و دفاع جانانه رزمندگان شجاعمان رضایت دارند که این موجب افتخار است.

وی با تقدیر از رویکرد احزاب کشور در تاکید بر ضرورت حمایت از رزمندگان و نیروهای مسلح و همچنین حمایت از انتخاب مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: همان‌طور که شهید دکتر لاریجانی در یکی از آخرین جلسه‌هایی که پیش از آغاز جنگ برگزار شد، تاکید کردند، حتماً در موضوع حکمرانی کشور با کاستی هایی مواجه هستیم و لازم است با تدبیر آنها را برطرف نماییم، ولی الان وقت جنگ است و همه باید دست به دست هم دهیم با همین انسجام و اتحاد به جلو حرکت کنیم.

رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات متعدد انتخاباتی در شرایط فعلی کشور جهت هماهنگی برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: در طول جنگ حدود ۵ الی ۶ جلسه انتخاباتی برگزار شده است و آمادگی کاملی برای برگزاری انتخابات بر اساس زمانبندی اعلام شده در قبل وجود دارد.

زینی‌وند عنوان کرد: اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر اعلام و نهایی شده است و با توجّه به برگزاری تناسبی انتخابات در تهران، احزاب فعال در تهران تا روز ۲۶ فروردین فرصت دارند تا لیست‌های انتخاباتی خود را به فرمانداری تهران اعلام کنند.