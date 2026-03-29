خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی درگذشت مادر شهیدان افراسیابی

کد خبر : 1766923
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت مادر شهیدان افراسیابی تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا در متن این پیام آمده است؛

بسم الله الرحمن الحیم 

انالله وانا الیه راجعون 

خبر درگذشت مادر مقاومت و بانوی فداکار حاجیه خانم عفت علی عسگری، مادر شهیدان افراسیابی که پنج شهید و چند جانباز را در دامان خودپرورانید، موجب تاثر و تعلم گردید. 

مقاومتی که این روزها در ایران شاهد هستیم و حماسه حضور شگفت انگیز و بی وقفه ی شبانه روزی مردم عزیزمان در شهرها و روستاها محصول الگوسازی این اسوه های صبرو ایمان و تربیت این آموزگاران ایستادگی و آزادگی است.

این ضایعه را به عموم مردم شهیدپرور ایران اسلامی به ویژه خانواده معظم و بالاخص فرزندان بزرگوار آن مرحومه تسلیت عرض می کنم و از خداوند متعال مغفرت الهی و همنشینی با حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها را برای آن مرحومه خواستارم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار