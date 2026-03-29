پیام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی درگذشت مادر شهیدان افراسیابی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت مادر شهیدان افراسیابی تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا در متن این پیام آمده است؛
بسم الله الرحمن الحیم
انالله وانا الیه راجعون
خبر درگذشت مادر مقاومت و بانوی فداکار حاجیه خانم عفت علی عسگری، مادر شهیدان افراسیابی که پنج شهید و چند جانباز را در دامان خودپرورانید، موجب تاثر و تعلم گردید.
مقاومتی که این روزها در ایران شاهد هستیم و حماسه حضور شگفت انگیز و بی وقفه ی شبانه روزی مردم عزیزمان در شهرها و روستاها محصول الگوسازی این اسوه های صبرو ایمان و تربیت این آموزگاران ایستادگی و آزادگی است.
این ضایعه را به عموم مردم شهیدپرور ایران اسلامی به ویژه خانواده معظم و بالاخص فرزندان بزرگوار آن مرحومه تسلیت عرض می کنم و از خداوند متعال مغفرت الهی و همنشینی با حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها را برای آن مرحومه خواستارم.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی