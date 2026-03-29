امان از آن دو موشک تاماهاک که قاتل جان کودکان معصوم مینابی شد

به گزارش ایلنا اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش رسانه‌های آمریکایی مبنی بر کاهش سریع ذخیره موشک‌های تاماهاک آمریکایی به دلیل استفاده مفرط آنها در تجاوز نظامی علیه ایران، در شبکه ایکس نوشت:

«اگر آن دو تاماهاوک را صرفه‌جویی نموده و به سمت مدرسه شجره طیبه میناب پرتاب نکرده بودند، الان می‌توانستند با افتخار آن دو موشک اضافی موجود در انبارشان را برای شلیک به سمت مدرسه‌ای دیگر یا یک دانشگاه یا بیمارستان یا بنای تاریخی و فرهنگی استفاده کنند».

انتهای پیام/