کشف محمولههای بزرگ سلاحهای سبک و نیمهسنگین
وزارت اطلاعات از کشف ۲ محموله بزرگ سلاحهای جنگی سبک و نیمهسنگین و بازداشت ۳۰ مزدور دشمن آمریکایی - صهیونی خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت اطلاعات، سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارات کل اطلاعات استانهای کردستان و کرمان موفق شدند، ۲۲ قبضه سلاح جنگی کلاشینکف، دو قبضه دوش پرتاب به همراه ۵ موشک مربوطه، یک قبضه سلاح نیمهسنگین آرپی جی، ۶۱ قبضه کلت کمری و ۱۶۵ تیغه خشاب را کشف و ضبط کنند.
سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در استانهای کهکیلویه و بویراحمد و کردستان هم ۳ هسته گروهکهای تروریستی را متلاشی و ۱۵ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی - صهیونی را به همراه ۷ قبضه سلاح گرم و یک دستگاه ماهواره استارلینک شناسایی و بازداشت کردند.
همچنین ۱۳ مزدور ستاد رسانهای رژیم صهیونیستی، شبکه تروریستی اینترنشنال درحال ارسال اطلاعات و مختصات اماکن دفاعی و حساس به دشمن آمریکایی - صهیونیستی در استانهای کرمان، کردستان و اصفهان شناسایی و بازداشت شدند.
وزارت اطلاعات از مردم خواسته موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاههای رسمی ستاد خبری این وزارت خانه در پیام رسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش کنند.