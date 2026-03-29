وی افزود: رهبری شهید فرمودند: «تا رسیدن به قله فاصله‌ای نداریم»؛ ایالات متحده در هیچ جنگی چنین ضربات مهلکی نخورده و امروز نظام جمهوری اسلامی، پایدار و مقتدر در مقابل تمامی تهدیدات ایستاده است و تنگه هرمز در کنترل کامل ماست؛ پیروزی ما در جنگ رمضان، ما را به قله‌ای که قائد شهید فرمودند، می‌رساند ‌و این مهم را محقق می‌سازد.

شهریاری تاکید کرد: ما امروز دست برتر منطقه هستیم. نگاه دنیا به جمهوری اسلامی تغییر کرده است. مردم با غیرت فراوان، خیابان و میدان را در اختیار دارند و این حضور، معادلات فنی دشمن را با چالش‌های فراوان مواجهه ساخته است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین با قدردانی خالصانه از راهبری و مدیریت جهادی و میدانی کولیوند و مدیران ارشد هلال‌احمر در امدادرسانی در جنگ رمضان، گفت: امروز شاهد ایثار و جانفشانی مثال‌زدنی نیروهای جوان، داوطلب و بی‌ادعای هلال‌احمر در امدادرسانی و کمک به هموطنان هستیم. هلال‌احمر همیشه ثابت کرده نقطه اتکا و آرامش مردم در شرایط سخت بوده است. در جنگ رمضان هم این موضوع با قوت بیشتری به چشم می‌آید.

وی ادامه داد: آقای کولیوند پیگیری‌های فراوان در بحث بودجه هلال‌احمر مرتبط با بیمه، خرید خودرو و تجهیزات برای امدادگران داشته‌اند و تأثیر تحقق این پیگیری‌ها، امروز در امدادرسانی به‌هنگام و ارزشمند نیروهای عملیاتی هلال‌احمر، به خوبی مشهود است.

شهریاری یادآور شد: به طور قطع همراهی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت و درمان با جمعیت هلال‌احمر، به واسطه عملکرد قابل قبول و ارزشمند جمعیت هلال‌احمر در حوزه‌های مختلف است و مجلس شورای اسلامی‌همچنان برای انجام وظیفه در کنار هلال‌احمر حضور دارد.