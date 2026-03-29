سردار موسوی:
فلج کردن شبکه راداری، لجستیک و تلفاتگیری از آمریکا ادامه دارد
به گزارش ایلنا، سردار سیدمجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در ایکس نوشت: فلج کردن شبکه راداری، لجستیک و تلفاتگیری از آمریکا در منطقه ادامه دارد.
وی با بیان اینکه بااشراف اطلاعاتی و ضربات ایران، امریکا چارهای جز دور شدن از مرزهای ایران ندارد.، تصریح کرد: این را لاشه آواکسها، سوخترسانها و سولههای تخریبشده آمریکایی میگوید. بزودی اهداف باارزش دیگری به این فهرست افزوده میشود.