قوه قضائیه: اموال ۲۰ نفر از عناصر وطن فروش خارج نشین توقیف و ضبط شد

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: براساس گزارش مقام قضایی در جلسه شورای عالی قضایی، در ادامه برخورد قاطع با عوامل و عناصر داخل و خارج از کشور که به انحای مختلف با دشمن آمریکایی‌- صهیونیستی همکاری می‌کنند، برای ۲۰ نفر دیگر از افراد که با شبکه‌های ماهواره‌ای، صفحات تلگرامی و حساب‌های کاربری رسانه‌های وابسته به دشمن همکاری می‌کردند، با دستور مقام قضایی، پرونده تشکیل شده و همچنین برای عناصر خارج نشین این گروه دستور ضبط و توقیف اموال صادر شده است.

از افراد مورد اشاره عناصر داخلی همکار تروریست‌ها هستند که از اماکن حساس، محل اصابت برخورد پرتابه‌های دشمن فیلم و عکس تهیه کرده و برای حساب‌های کاربری رسانه‌های وابسته به دشمن از جمله اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا، شبکه من‌وتو و کانال‌ها و حساب‌های کاربری وابسته به سرویس‌های جاسوسی ارسال می‌کردند. برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده است و پس از تهیه انجام تحقیقات در دادسرا پرونده آنها به دادگاه ارسال خواهد شد تا مطابق با قانون با آنها برخورد اشد قانونی صورت گیرد.

برای تعدادی از این افراد نیز طی روز‌های گذشته کیفرخواست بر اساس درخواست اشد مجازات صادر شد.

بخش دیگری از این افراد هم عناصر وطن فروش خارج نشین هستند که با دستور قضایی ضبط و توقیف اموال ثبتی آ‌ن‌ها انجام شده و پرونده آنها برای تصمیم‌گیری نهایی به دادگاه ارسال خواهد شد تا در مورد مصادره اموال آنها تصمیم نهایی قضایی اتخاذ شود.

دادستانی کل کشور اعلام کرده است؛ بنابر گزارش‌های ارسالی از سوی مردم و نهاد‌های مسئول برخورد بازدارنده با عناصر حامی قاتلان مردم ایران آغاز شده و تا برخورد با آخرین فرد آنها ادامه خواهد داشت.

پیش از این دادستانی کل کشور طی اطلاعیه‌ای با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در حفظ امنیت کشور، از عموم شهروندان بصیر و زمان‌شناس ایران اسلامی که با حضور موثر خود موجب یاس دشمن شده‌اند از همه کسانی که دل در گروی این آب و خاک دارند خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، آن را به مراجع ذی‌صلاح گزارش کنند.

در این اطلاعیه تاکید شده است که هرگونه همراهی و همکاری با دشمن در خارج از کشور که به امنیت ملی آسیب بزند، مطابق قانون مستوجب مصادره کلیه اموال و سایر مجازات‌های قانونی خواهد بود.

دادستانی کل کشور برای این مهم سامانه https://dadsetani.ir/jasoosi را معرفی کرده است.