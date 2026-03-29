به گزارش ایلنا، طحان نظیف با اعلام این خبر گفت: داوطلبان انتخابات میاندوره‌ای مجلس و خبرگان به ترتیب از ۱۱ تا ۱۲ و از ۱۲ تا ۱۴ فروردین فرصت دارند اعتراض خود را به شورای نگهبان و ستاد انتخابات کشور اعلام کنند.

انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو / بستان‌آباد/ بندرانزلی/ بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر و نقده و اشنویه و انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در حوزه‌های انتخابیه آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، تهران و خوزستان همزمان با هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، جمعه یازدهم اردیبهشت برگزار می‌شود.