به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، الیاس حضرتی، رئیس‌ شورای اطلاع‌رسانی دولت با حضور در استانداری تهران با محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران دیدار کرد، در این دیدار معتمدیان، با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده، بر تداوم تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار در شرایط فعلی تأکید و اظهار کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، روند توزیع اقلام ضروری بدون وقفه در حال انجام است و سیاست‌های کنترلی برای کاهش و تثبیت قیمت‌ها به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

استاندار تهران با اشاره به برگزاری منظم جلسات تنظیم بازار استان افزود: این جلسات به‌صورت مستمر و با هدف رصد دقیق شرایط و تصمیم‌گیری سریع برای کنترل نوسانات برگزار می‌شود.

معتمدیان همچنین به اقدامات فوری در حوزه خسارات ناشی از حملات اشاره کرد و گفت: تیم‌های تخصصی در کوتاه‌ترین زمان در محل حاضر شده و روند ارزیابی و رسیدگی به خسارات را در دستور کار دارند تا خدمات‌رسانی به شهروندان بدون اختلال ادامه یابد.

وی با تأکید بر نظارت، رصد و پایش دقیق در تمامی حوزه‌ها تصریح کرد: با حضور میدانی و پایش لحظه‌ای، شرایط پایتخت به‌طور کامل تحت کنترل است.

عضو هیئت دولت، تأمین امنیت شهروندان را از اولویت‌های اصلی عنوان کرد و افزود: با هماهنگی کامل میان نهادهای امنیتی و اجرایی، سطح قابل قبولی از امنیت در سطح پایتخت برقرار است.

معتمدیان همچنین از اتخاذ تمهیدات لازم برای افزایش ظرفیت خدمات نانوایی‌ها خبر داد و افزود: با دو و سه شیفته شدن فعالیت نانوایی‌ها، نیاز شهروندان به‌صورت کامل پاسخ داده شده است.

استاندار تهران در ادامه به مدیریت تأمین سوخت اشاره و بیان کرد: با وجود حملات به برخی زیرساخت‌ها، با پیش‌بینی‌های انجام‌شده و تدابیر لازم، روند تأمین و توزیع سوخت بدون اختلال ادامه یافته است.

وی از بازدیدهای میدانی مستمر در سطح استان خبر داد و افزود: این بازدیدها نقش مهمی در تسریع روند تصمیم‌گیری و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی دارد.

استاندار تهران در پایان با اشاره به انتخابات ۱۱ اردیبهشت تأکید کرد: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه، امن و منظم در سطح استان تهران فراهم شده است.

در این دیدار، الیاس حضرتی، رئیس‌ شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز با اشاره به روند مدیریت در استان تهران، این رویکرد را حاصل تجارب دوره های مختلف مدیریتی و انسجام اجرایی، برنامه‌ریزی دقیق و حضور مستمر در میدان استاندار تهران دانست و گفت: آنچه امروز در اداره پایتخت مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک مدیریت هماهنگ و پاسخگو در حوزه‌های مختلف است.

وی افزود: در تأمین کالاهای اساسی، خدمات درمانی، سوخت و نان، اقدامات انجام‌شده به‌گونه‌ای بوده که جریان عادی زندگی در شهر تداوم یافته و بازار نیز از ثبات قابل قبولی برخوردار است.

حضرتی با اشاره به شرایط خاص پایتخت خاطرنشان کرد: در حالی که تهران در معرض شدیدترین فشارها قرار دارد، نظم و امنیت حاکم بر شهر و همچنین مدیریت دقیق منابع، بیانگر آمادگی کامل برای مواجهه با شرایط پیش‌رو است.

وی در پایان تأکید کرد: تداوم خدمات‌رسانی شبانه‌روزی، کنترل بازار، تأمین پایدار سوخت و حضور میدانی مدیران، مجموعه اقداماتی است که به حفظ آرامش عمومی و افزایش اطمینان خاطر شهروندان انجامیده است.

