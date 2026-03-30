ابراهیم پور در گفتوگو با ایلنا:
دشمنان با حمله به دانشگاهها و مدارس نمیتوانند از پیشرفت علمی ایران جلوگیری کنند/ به دنبال فضای جایگزین برای آموزش دانشجویان و دانشآموزان هستیم
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: تدابیری را در حال اتخاذ داریم تا ادامه تحصیل دانشآموزان و دانشجویان، به دلیل خسارات واردشده به فضاهای فیزیکی، با مخاطره مواجه نشود و در همین راستا به دنبال فضاهای جایگزین هستیم.
فرشاد ابراهیم پور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره حمله دشمنان به دانشگاهها و مراکز پژوهشی گفت: آمریکا و اسرائیل تصورشان این است که با حمله به مراکز هستهای، مراکز پژوهشی و دانشگاهها میتوانند از رسیدن ایران و ایرانی به مرزهای دانش و علوم نوین جلوگیری کنند و هدف اساسیشان هم مبارزه با علم و دانش و از بین بردن آن است.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای خاطرنشان کرد: دشمنان اما از یک نکته غافلاند و آن این است که ایران دارای یک تمدن چند هزار ساله است و علم و دانش در ذهن تمام ایرانیان وجود دارد.
وی تاکید کرد: دشمنان با حمله به دانشگاهها و مدارس نمیتوانند از پیشرفت علمی ایران جلوگیری کنند و حمله به دانشگاهها، مدارس و مراکز پژوهشی ما یک اقدام کاری بسیار بزدلانه است.
ابراهیمپور در خصوص پیگیری جنایات دشمنان در دانشگاهها، مدارس و مراکز پژوهشی از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما در دو سطح در حال پیگیری هستیم؛ یکی از طریق کمیسیون و دیگری از طریق فراکسیون دانشگاهیان.
وی ادامه داد: در حوزه آموزش عالی و آیندهپژوهی، مشغول مذاکره با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستیم تا برآورد خسارت واردشده به مراکز آموزش عالی را انجام دهیم.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای خاطرنشان کرد: همچنین با وزارت آموزش و پرورش برای برآورد خسارت واردشده به مراکز تعلیم و تربیت در حوزه آموزش متوسطه، عمومی و آموزش ابتدایی در حال همکاری هستیم.
وی تاکید کرد: تدابیری را در حال اتخاذ داریم تا ادامه تحصیل دانشآموزان و دانشجویان، به دلیل خسارات واردشده به فضاهای فیزیکی، با مخاطره مواجه نشود و در همین راستا به دنبال فضاهای جایگزین هستیم.
ابراهیمپور ادامه داد: مسئله دوم که در داخل کشور دنبال میکنیم، پیگیری فرآیند بازسازی مراکز مورد حمله است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سطح بینالمللی برای نشان دادن جنایات دشمن در حمله به دانشگاهها و مدارس کشور گفت: در سطح بینالمللی هم با مکاتبه با یونسکو و سایر مجامع بینالمللی در تلاش هستیم تا به تمام دنیا نشان دهیم که آمریکا، برخلاف آنچه ادعا میکند که صرفاً به دنبال اهداف نظامی و نظامیان است، اینگونه نیست بلکه به افراد عادی و غیرنظامی هم حمله میکند و در روزهای اخیر خوابگاههای دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی را هم مورد هدف قرار داده است.