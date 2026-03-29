سردار جوانی: در جنگ و صلح تابع ولایت هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در یادداشت سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

برخی از عزیزان در خصوص صحت مطلب نقل شده از نماینده محترم ولی فقیه در سپاه که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، مبنی بر شرط گذاری ایشان برای پایان جنگ، مرتب سوال می کنند.

در این خصوص به اطلاع می رساند:

۱_حضوری مطلب نقل قول شده از ایشان در شبکه‌های اجتماعی را از محضرشان سوال کردم، این نقل قول را رد نموده و تأیید نکردند.

۲_نماینده محترم ولی فقیه در سپاه، علاوه بر رد صحت نقل قول انتشار یافته از ایشان، مواردی را مورد تاکید قرار دادند که به دلیل اهمیت، به اختصار در ادامه می آید.

- درجنگ و صلح همه باید تابع ولایت باشیم و اساسا این نوع شرط گذاری ها درست نیست.

- با آغاز جنگ و شهادت امام شهیدمان، وحدت و انسجام بی نظیری در کشور میان آحاد مردم و همه مسوولان کشور شکل گرفته، باید همه برای حفظ و تقویت این اتحاد مقدس تلاش کنیم.

- دشمن شکست خورده در تمامی حوزه‌های نظامی و سیاسی و تبلیغاتی، برای ایجاد اختلاف در داخل کشور، رو به خدعه و نیرنگ آورده است. ادعای ترامپ مبنی بر مذاکره با مقامات ایرانی، از جمله خدعه های او برای ایجاد اختلاف و چند دستگی در جبهه متحد داخل کشور است.

- امروز الحمدلله سه حوزه میدان، خیابان و دیپلماسی به صورت منسجم و هم افزا، برای تامین منافع ملی دارای هم سویی و جهت واحد بوده و هرسه برای هر اقدامی تابع امر ولایت و رهبر عزیزمان هستند.

سردار یدالله جوانی

معاون سیاسی سپاه