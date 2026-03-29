سخنگوی ارتش:
اقدامات شرورانه آمریکا و رژیم صهیونی تنگه هرمز را به خطر انداخته است
سخنگوی ارتش با بیان اینکه اقدامات شرورانه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی امنیت این تنگه را به خطر انداخته است، گفت: تنگه هرمز همواره گذرگاهی امن و صلحآمیز بوده و حتی کشورهای فرامنطقهای نیز از آن برای عبور کشتیهای خود استفاده میکردند.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ محمد اکرمینیا، روز یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵، در گفتوگویی درباره تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونی علیه کشورمان گفت: در واقع، با یک بهانه واهی و با اتهام تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی، از سوی دشمنان، یعنی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، مورد تهاجم نظامی قرار گرفتیم.
وی افزود: مسئله اصلی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به هیچوجه موضوع هستهای نیست؛ چرا که یکبار این مسئله را در دوران ریاستجمهوری اوباما، حل کرده بودیم. اما ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود در آمریکا آن توافق را برهم زد و نشان داد که به هیچ قانون و تعهدی پایبند نیست و مسئله او با ایران نیز بحث هستهای نیست؛ بلکه اقتدار و استقلال ایران است، استقلالی که امروز کمتر کشوری در دنیا بهطور کامل از آن برخوردار است.
سخنگوی ارتش ادامه داد: به هر حال، ما با این اتهام مورد هجمه قرار گرفتیم. هر یک از طرفین جنگ، اهدافی را برای خود ترسیم کردهاند. اگر امروز بخواهیم برآوردی از جنگ و میزان پیروزی یا شکست هر یک از طرفین داشته باشیم، ابتدا باید بررسی کنیم که اهداف هر یک چه بوده است. آمریکاییها با همان بهانه دستیابی ایران به سلاح اتمی به کشور ما حمله نظامی کردند تا نظام سیاسی ایران، یعنی جمهوری اسلامی ایران، را ساقط کنند و به دنبال آن، سرزمین ایران را تجزیه کنند این همان چیزی است که دنبال آن بودند.
سرتیپ اکرمی گفت: در همین اواخر نیز، مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکاییها از طرح این مسئله ابایی نداشتند. بحث «اسرائیل بزرگ» که نخستوزیر رژیم صهیونیستی چندین مرتبه پیش از جنگ مطرح کرد، معنایش همین تجزیه کشورهای منطقه، از جمله ایران، عربستان، عراق و سوریه است. این کشورها در چارچوب آن نگاه یا طرح، باید تجزیه میشدند.
وی افزود: اما امروز این هدف و توطئه شوم محقق نشده است. نظام جمهوری اسلامی ایران، با سپری شدن ۳۰ روز از جنگ و درحالی که آنها تصور میکردند ما حداکثر سه تا پنج روز میتوانیم مقاومت کنیم، همچنان مقاوم و استوار ایستاده است؛ مردم درصحنه ایستادهاند، نظام هم در مقابل دشمنان و توطئه ها ایستاده و مقاومت کرده است. بنابراین، آنها به هدف خود نرسیدهاند، چه برسد به هدف بالاتر که تجزیه ایران است.
سخنگوی ارتش ادامه داد: اگر بخواهیم تحلیلی منصفانه از میزان شکست یا پیروزی دشمنان داشته باشیم، باید به اهداف خودمان نیز توجه کنیم. هدف ما در این جنگ، دفاع بوده است؛ چرا که جنگ به ما تحمیل شد و ما در حال دفاع مشروع از خود هستیم. اگر تأکیدی هم بر این دفاع داریم، برای تنبیه متجاوز و سر جای خود نشاندن دشمن است. این تأکید کاملاً مبتنی بر عقلانیت است؛ چرا که باید کاری کنیم دشمن مجدداً به خود اجازه تجاوز به ایران را ندهد. این امر نیازمند آن است که امروز با تمام توان مقاومت کنیم تا دشمن کاملاً از کرده خود پشیمان شود.
سرتیپ اکرمی گفت: این تأکید از سوی مقامات رسمی، چه کشوری و چه لشکری، نیز مطرح شده و ما در حال مقاومت در برابر تجاوز دشمن هستیم. بنابراین، برآورد پیروزی یا شکست این است که ما تاکنون به اهداف خود رسیدهایم. میزان بازدارندگی ایران در برابر دشمنان ارتقا یافته است . دشمن به اهداف خود دست نیافته است و وضعیت ما امروز بسیار مطلوب است.
وی درباره احتمال ورود دشمن متجاوز به ایران از طریق مرزهای زمینی، گفت: حفظ تمامیت ارضی، مأموریت بسیار مهمی است که به عهده ارتش گذاشته شده. ما برای این امر، پیشبینیهای لازم را انجام دادهایم و برای چنین روزهایی تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است. آمادگی کامل برای هرگونه سناریوی احتمالی که دشمن طراحی کرده باشد وجود دارد، حتی اگر بخواهد از طریق زمینی وارد جنگ شود. اتفاقاً این، نقطه قوت ماست.
سخنگوی ارتش افزود: جنگی که امروز دشمن رقم زده و در جریان است، به اصطلاح «جنگ دورایستا» است؛ یعنی جنگی که دشمن جرأت نزدیک شدن نداشته و از فاصله دور اقدام کرده است. دشمن جرأت رویارویی مستقیم یعنی مواجهه رو در رو با رزمندگان ما را نداشته است. اما جنگ زمینی مستلزم آن است که دشمن از نزدیک وارد نبرد شود و این همان نقطه برتری و قوت ماست؛ چرا که از عزم، اراده، روحیه و انگیزه بالایی برخورداریم و برای هر سناریویی از سوی دشمن، پیشبینیهای لازم انجام شده است.
وی تاکید کرد: اگر دشمن بخواهد از طریق زمینی وارد شود، حتماً ضربات سنگینی دریافت می کند و آسیب خواهد دید؛ آسیبهایی که بهمراتب بسیار بیشتر از این جنگ دورایستایی است که امروز در جریان است. این ضرباتی که امروز ما به دشمن وارد میکنیم، در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
سرتیپ اکرمی درباره حملاتی که از خاک برخی کشورهای همسایه و پایگاه های آمریکا در منطقه علیه ایران انجام می شود، گفت: درمورد گسترش جغرافیای جنگ و فراگیر شدن آن در منطقه، از قبل هشدار داده بودیم. مسئولان سیاسی و مقام های نظامی این موضوع را مطرح کرده بودند؛ که در صورت وقوع جنگ، این درگیری ماهیتی منطقهای پیدا خواهد کرد، که امروز نیز شاهد همین مسئله هستیم.
سخنگوی ارتش یادآور شد: متاسفانه کشورهای منطقه از ظرفیتهای دیپلماتیک خود بهطور کافی برای بازداشتن آمریکا از حمله به ایران استفاده نکردند. این ظرفیتها باید فعال شود؛ یعنی کشورهای منطقه باید با آمریکا گفتوگو کنند و اجازه ندهند از خاک آنها علیه ایران استفاده شود. از نظر منطقی، پذیرفتنی نیست کشوری پایگاه یا سرزمین خود را در اختیار دشمن ما قرار دهد تا از آنجا علیه ما حمله شود و ما دست روی دست بگذاریم.
وی اضافه کرد: منطق جنگ اینگونه است که وقتی دو کشور درگیر میشوند، حتی اگر بخشی از خاک یک کشور به اشغال طرف مقابل درآید، آن کشور ناچار است همان منطقه را نیز برای وارد کردن تلفات به دشمن هدف قرار دهد. بهعنوان مثال، اگر نیروهای آمریکایی به یکی از جزایر ما وارد شوندو خاک ما را اشغال کنند، ما قطعاً همان جزایر با وجود اینکه متعلق به خودمان است را برای مقابله با دشمن متجاوز هدف قرار خواهیم داد؛ چه برسد به خاک کشورهای دیگر.با این حال، ما بههیچوجه خواهان آسیب دیدن کشورهای همسایه نیستیم؛ کشورهایی که سالها با آنها روابط خوبی داشتهایم و در آینده نیز خواهان تداوم این روابط هستیم.
سرتیپ اکرمی درباره تنگه هرمز و نقش نیروهای دریایی ارتش با همکاری نیروی دریایی سپاه برای تامین امنیت آن در قالب یک هماهنگی و اتحاد مؤثر، گفت: ادعاهای مطرح شده از سوی دشمن مبنی بر اینکه نیروی دریایی ایران بهطور کامل از بین رفته، کاملا کذب بود و واقعیت این است که این نیرو همچنان در حال انجام عملیات است؛ از جمله شلیک موشک و بهکارگیری پهپادها، حتی در نقاطی مانند تلآویو و حیفا، نه صرفاً در سطح منطقه. این نشان میدهد که توان عملیاتی همچنان برقرار است و امنیت منطقه نیز تحت کنترل قرار دارد. اگر نیروی دریایی از بین رفته بود پس چه نیرویی در اینجا اعمال اراده می کند.
سخنگوی ارتش افزود: درمورد تنگه هرمز نیز این اقدامات شرورانه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده که امنیت این تنگه را به خطر انداخته است. تنگه هرمز همواره گذرگاهی امن و صلحآمیز بوده و حتی کشورهای فرامنطقهای نیز از آن برای عبور کشتیهای خود استفاده میکردند. اما پس از این تهاجم، شرایط تغییر کرده است.
وی ادامه داد: از نظر منطقی پذیرفتنی نیست که ایران در معرض تهدید و حمله باشد، اما سایر کشورها همچنان از امنیت این تنگه بهرهمند شوند. بهویژه با توجه به اینکه بخش عمدهای از تنگه در اختیار ایران است و ما از آن بهره لازم را نبریم.
سرتیپ اکرمی گفت: مقصر اصلی آسیبهایی که امروز به تجارت جهانی وارد شده و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، عملکرد ایالات متحده آمریکا است. این اقدامات موجب ناامنی در تنگه هرمز شده و وقتی امنیت کاهش پیدا کند، همه کشورها متضرر خواهند شد. منطقه خلیج فارس و بهطور کلی جنوب غرب آسیا، منطقهای بهشدت بههمپیوسته است و مسائل آن به یکدیگر وابستهاند؛ بنابراین نمیتوان در بخشی از آن امنیت و در بخشی دیگر ناامنی داشت و این امکان پذیر نیست.
سخنگوی ارتش افزود: کشورهایی که از این وضعیت متضرر شدهاند، باید از آمریکا مطالبهگری کنند و متعرض آن شوند و بپرسند چرا چنین جنگی را آغاز کرده و شرایط را به این نقطه رسانده است. به نظر میرسد در روزهای آینده، بازارهای جهانی بیش از پیش تحت تأثیر این جنگ قرار خواهند گرفت و قیمت انرژی نیز افزایش بیشتری خواهد داشت.
وی ادامه داد: از مردم عزیز که به ما روحیه و قوت قلب دادند و با حضور و مقاومت خود، توطئههای دشمنان را خنثی کردند تشکر می کنم. مردم ایران واقعاً بصیر، آگاه و وطندوست هستند؛ مردمی که هم کشور و هم نظام خود را دوست دارند و هرگز نمیخواهند سرزمینشان تجزیه شود.
سرتیپ اکرمی گفت: ایران دارای تمدنی بسیار کهن، عمیق و کمنظیر در جهان است و بهعنوان یکی از تمدنهای اصلی شناخته میشود. این مردم با حمایت خود از کشور، نقش مهمی در حفظ آن ایفا کردهاند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، در این روزها این مردم بودند که رهبری کردند.
سخنگوی ارتش در پایان تاکید کرد: ما همچنان به حضور و حمایت مردم نیازمندیم. دلگرمی که مردم به ما دادهاند، انگیزه و روحیه ما را بهطور قابل توجهی افزایش داده است. امیدواریم این همراهی و بصیرت همچنان ادامه داشته باشد، که یقیناً چنین خواهد بود.