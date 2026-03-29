اطلاعیه شماره ۴۷ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛
اردوگاه نیروهای آمریکایی در اردن آماج حملات پهپادی ارتش
انبار تجهیزات و اردوگاه نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الازرق اردن، از بامداد امروز، آماج حملات پهپادی ارتش قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن اطلاعیه شماره ۴۷ به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت عزیز ایران اسلامی! فرزندان رشید شما در ارتش جمهوری اسلامی ایران، از بامداد امروز، انبار تجهیزات آمادی و پشتیبانی و اماکن اسکان نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الازرق اردن را آماج حملات پهپادهای خود قرار دادند.
پایگاه الازرق اردن با تجهیزات و استعداد بالای نیروی انسانی، یکی از مهمترین مراکز نظامی منطقه و پایگاههای کلیدی برای آمریکا و متحدانش محسوب میشود.
این پایگاه به دلیل موقعیت راهبردی و قرار گرفتن آن در شرق اردن، به یک سکوی عملیاتی حساس و کلیدی با ترکیبی از انواع هواپیماهای جنگنده و ترابری برای انجام حملات هوایی و یکی از مهمترین مراکز فرماندهی عملیات علیه ایران تبدیل شده است.
در این اطلاعیه آورده شده است: مدافعان استقلال و تمامیت ارضی در ارتش جمهوری اسلامی ایران، راه مقدس دفاع از حقانیت ایران سربلند اسلامی را با یاد شهیدان گرانقدر میهن عزیز و ارادهای مستحکم و برگرفته از فرهنگ غنی و ریشه دار این سرزمین کهن، با قدرت ادامه خواهند داد.