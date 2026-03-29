عزیزی:
تاریخ ثابت خواهد کرد نمیتوانید با کشتار خبرنگاران جنایتهای خود را سانسور کنید
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به حمله خبرنگاران خارجی حاضر در محل مدرسه شجره میناب گفت: ائتلاف صهیونسیتی نشان داد آمریکایی با صدای حقیقت حتی به روایت خود آمریکاییها هم مشکل دارد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
حمله به خبرنگاران خارجی حاضر در ایران و تهدید آنان، بار دیگر نشان دادن ائتلاف صهیونسیتی ـ آمریکایی با صدای حقیقت حتی به روایت خود آمریکاییها هم مشکل دارد.
تاریخ ثابت خواهد کرد نمیتوانید با کشتار خبرنگاران جنایتهای خود را سانسور کنید.