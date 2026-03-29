دستور عارف برای رسیدگی فوری به سیل و تقویت خدمات درمانی اندیمشک / پیگیری وضعیت خوزستان در تماس با استاندار

به گزارش ایلنا،محمدرضا عارف در ادامه پیگیری‌های مستمر دولت برای اداره کشور در شرایط جنگی، در تماس تلفنی با استاندار خوزستان، آخرین وضعیت خدمت‌رسانی به مردم این استان را بررسی و دستورات لازم را صادر کرد.

محمدرضا عارف در گفت‌وگو با محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در ایام نوروز و شرایط جنگی در این استان دریافت کرد.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به مشکلات مردم، دستورات لازم را برای حل مسائل ناشی از سیل در اندیمشک و همچنین ارتقای خدمات درمانی در این منطقه صادر کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به آسیب واردشده به بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک در پی حملات دشمن، بر لزوم تسریع در بازسازی، تجهیز و تداوم ارائه خدمات درمانی به مردم تأکید کرد.

عارف همچنین بر ضرورت هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق استانداری با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای امدادی و گروه‌های جهادی و مردمی برای تسریع در حل مشکلات و بهبود روند خدمت‌رسانی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی مؤثر و بی‌وقفه به مردم در شرایط کنونی، اولویت اصلی دولت است و باید با هم‌افزایی همه ظرفیت‌ها، مشکلات مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

انتهای پیام/