اطلاعیه کانون وکلای دادگستری مرکز درباره ارائه خدمات معاضدت قضایی به آسیب‌دیدگان جنگ

اطلاعیه کانون وکلای دادگستری مرکز درباره ارائه خدمات معاضدت قضایی به آسیب‌دیدگان جنگ
کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای انجام مسئولیت‌ حرفه‌ای و اجتماعی خود و با هدف حمایت از حقوق شهروندان، به هموطنانی که در پی تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل به میهن عزیزمان ایران دچار خسارات مادی و معنوی شده‌اند، خدمات معاضدت قضایی ارائه می‌کند.

 

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، این خدمات معاضدتی در دو بخش ارائه می‌شود:

بخش نخست:

ارائه مشاوره حقوقی به شهروندان آسیب‌دیده به منظور راهنمایی در خصوص نحوه ثبت و پیگیری درخواست جبران خسارات مادی و معنوی از متجاوزین.

بخش دوم:

قبول وکالت معاضدتی از آسیب‌دیدگان جهت پیگیری حقوقی پرونده‌های مربوطه از سوی وکلای کانون در مراجع قضایی داخلی و مجامع بین‌المللی.

بدین‌وسیله به اطلاع شهروندان گرامی می‌رسد، وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز از طریق شماره تلفن‌های ۲۷۳ الی ۰۲۱۸۴۰۰۱۲۶۱ آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره تلفنی به متقاضیان محترم هستند.

همچنین، متقاضیان می‌توانند سوالات و درخواست‌های مشاوره خود را به صورت مکتوب از طریق شماره ۰۹۱۰۳۱۷۶۹۲۸ در پیام‌رسان «بله» ارسال نمایند تا در اسرع وقت مورد بررسی و پاسخگویی قرار گیرد.

کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن ابراز همدردی با آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی جاری، آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات حقوقی و حمایت از حقوق قانونی شهروندان اعلام می‌دارد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
