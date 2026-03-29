اطلاعیه کانون وکلای دادگستری مرکز درباره ارائه خدمات معاضدت قضایی به آسیبدیدگان جنگ
کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای انجام مسئولیت حرفهای و اجتماعی خود و با هدف حمایت از حقوق شهروندان، به هموطنانی که در پی تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل به میهن عزیزمان ایران دچار خسارات مادی و معنوی شدهاند، خدمات معاضدت قضایی ارائه میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، این خدمات معاضدتی در دو بخش ارائه میشود:
بخش نخست:
ارائه مشاوره حقوقی به شهروندان آسیبدیده به منظور راهنمایی در خصوص نحوه ثبت و پیگیری درخواست جبران خسارات مادی و معنوی از متجاوزین.
بخش دوم:
قبول وکالت معاضدتی از آسیبدیدگان جهت پیگیری حقوقی پروندههای مربوطه از سوی وکلای کانون در مراجع قضایی داخلی و مجامع بینالمللی.
بدینوسیله به اطلاع شهروندان گرامی میرسد، وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز از طریق شماره تلفنهای ۲۷۳ الی ۰۲۱۸۴۰۰۱۲۶۱ آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره تلفنی به متقاضیان محترم هستند.
همچنین، متقاضیان میتوانند سوالات و درخواستهای مشاوره خود را به صورت مکتوب از طریق شماره ۰۹۱۰۳۱۷۶۹۲۸ در پیامرسان «بله» ارسال نمایند تا در اسرع وقت مورد بررسی و پاسخگویی قرار گیرد.
کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن ابراز همدردی با آسیبدیدگان جنگ تحمیلی جاری، آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات حقوقی و حمایت از حقوق قانونی شهروندان اعلام میدارد.