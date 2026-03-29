وزیر خارجه آذربایجان در پاسخ به عراقچی:

مردم آذربایجان و ایران دوست و برادر هستند

کد خبر : 1766769
وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در پیامی به وزیر خارجه کشورمان گفت:مردم آذربایجان و ایران دوست و برادر هستند.

به گزارش ایلنا، وزیر امورخارجه آذربایجان در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

سخنان صمیمانه و تشکرتان برای ما ارزشمند است. مردم آذربایجان و ایران دوست و برادر هستند.  

این همچنین اساس احترام متقابل و پیوندهای تاریخی ما بین دو کشور را تشکیل می‌دهد.ما برای ایران آرزوی صلح و آرامش هر چه زودتر داریم.

بر اساس این گزارش وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی از ارسال کمک‌های انسان دوستانه کشور آذربایجان تشکر کرد و نوشت: 

از دولت و مردم جمهوری آذربایجان، بابت ارسال کمک های انسان دوستانه و همچنین فراهم کردن انتقال کمک های انسان دوستانه دیگر کشورها صمیمانه تشکر می‌کنم.

همراهی و همبستگی در روز‌های دشوار، ریشه در فرهنگ مشترک ایران و جمهوری آذربایجان دارد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
