وزیر خارجه آذربایجان در پاسخ به عراقچی:
مردم آذربایجان و ایران دوست و برادر هستند
وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در پیامی به وزیر خارجه کشورمان گفت:مردم آذربایجان و ایران دوست و برادر هستند.
به گزارش ایلنا، وزیر امورخارجه آذربایجان در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
سخنان صمیمانه و تشکرتان برای ما ارزشمند است. مردم آذربایجان و ایران دوست و برادر هستند.
این همچنین اساس احترام متقابل و پیوندهای تاریخی ما بین دو کشور را تشکیل میدهد.ما برای ایران آرزوی صلح و آرامش هر چه زودتر داریم.
بر اساس این گزارش وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی از ارسال کمکهای انسان دوستانه کشور آذربایجان تشکر کرد و نوشت:
از دولت و مردم جمهوری آذربایجان، بابت ارسال کمک های انسان دوستانه و همچنین فراهم کردن انتقال کمک های انسان دوستانه دیگر کشورها صمیمانه تشکر میکنم.
همراهی و همبستگی در روزهای دشوار، ریشه در فرهنگ مشترک ایران و جمهوری آذربایجان دارد.