به گزارش ایلنا، وزیر امورخارجه آذربایجان در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

سخنان صمیمانه و تشکرتان برای ما ارزشمند است. مردم آذربایجان و ایران دوست و برادر هستند.

این همچنین اساس احترام متقابل و پیوندهای تاریخی ما بین دو کشور را تشکیل می‌دهد.ما برای ایران آرزوی صلح و آرامش هر چه زودتر داریم.

بر اساس این گزارش وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی از ارسال کمک‌های انسان دوستانه کشور آذربایجان تشکر کرد و نوشت:

از دولت و مردم جمهوری آذربایجان، بابت ارسال کمک های انسان دوستانه و همچنین فراهم کردن انتقال کمک های انسان دوستانه دیگر کشورها صمیمانه تشکر می‌کنم.

همراهی و همبستگی در روز‌های دشوار، ریشه در فرهنگ مشترک ایران و جمهوری آذربایجان دارد.

