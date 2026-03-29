خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گودرزی در تشریح نشست امروز هیات رئیسه مجلس:

مسائل و مشکلات مردم توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس پیگیری می‌شود

کد خبر : 1766764
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست امروز این هیئت خبر داد و گفت: در این جلسه، چگونگی وظیفه نظارتی نمایندگان بررسی شد و مقرر گردید مسائل مردم در قالب کمیسیون‌های تخصصی، کمیته‌ها و کارگروه‌ها پیگیری شود.

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست صبح امروز (یکشنبه ۹ فروردین‌ماه) این هیئت، گفت: در استمرار سلسله جلسات گذشته، امروز جلسه‌ هیات رئیسه مجلس برگزار شد و در خصوص چگونگی وظیفه نظارتی نمایندگان بررسی‌هایی به عمل آمد.

وی افزود: باتوجه به قابلیت‌های آیین‌نامه داخلی مجلس، ان‌شاءالله جلسات کاری کمیسیون‌ها را خواهیم داشت و مسائل و مشکلات مبتلابه جامعه و مردم در حوزه‌های مختلف از طریق وزارتخانه‌ها پیگیری می‌شود. کمیسیون‌های تخصصی نیز در قالب کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلف با نشست با مسئولان ذی‌ربط، این مسائل را دنبال می‌کنند.

گودرزی تأکید کرد: در کنار پیگیری‌های ساختاری مجلس، نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود هم نظارت‌های میدانی دارند و هم در کنار مردم از نیروهای مسلح در میدان پشتیبانی می‌کنند. با توجه به شرایط جنگ تحمیلی، مجلس شورای اسلامی به طرق مختلف و در قالب‌های متعدد و مقتضی، مسائل و مشکلات مردم را پیگیری می‌کند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه ضمن پیگیری برخی مسائل و مشکلات از طریق نمایندگان، موضوعات مهم روز کشور نیز از طریق وزرا پیگیری می‌شود، گفت: از زحمات دولت در رسیدگی به معیشت و مسائل جاری زندگی مردم تشکر کنیم. مجلس شورای اسلامی همراه با دولت و سایر ارکان نظام، پشتیبان نیروهای مسلح خواهد بود.

وی در پایان گفت: در برابر عظمت و بزرگی ملت سر تعظیم فرود می‌آوریم که با ایستادگی، مقاومت و استقامت، پشتیبان خوبی برای میدان هستند و با حضور در خیابان‌ها معادلات دشمنان کشور را بر هم زدند و باعث یأس و ناامیدی کسانی شدند که در سر، سودای تضعیف و مخدوش کردن اقتدار این کشور را دارند. به فضل پروردگار، ایران با عظمت پیروز این مصاف خواهد بود و با وحدت، همدلی، انسجام و همبستگی این مقطع را پشت سر خواهد گذاشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار