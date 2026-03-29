سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا:
ترامپ نظامیان آمریکا را خوراک کوسههای خلیج فارس خواهد کرد
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در پیامی رئیس جمهور آمریکا را فردی بیتعادل و کذاب دانست که خسارتهای فراوانی را به مردم آمریکا، اروپا و کشورهای جهان، بهویژه کشورهای منطقه غرب آسیا وارد کرده است.
به گزارش ایلنا، متن کامل سخنان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بارها ایران را، به عملیات زمینی، و اشغال برخی از جزایر در خلیج فارس، تهدید کرده است. شکی نیست، رئیسجمهور آمریکا، با فشار سازمان تروریستی موساد، بهدلیل سوابقش در پرونده اپستین، بازیچه دست نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در جنگ و تجاوز به ایران شد.
رئیسجمهور آمریکا، که معروف به دروغگوترین رئیسجمهور کشورهای جهان شده است، و هیچ ثبات فکری و گفتمانی ندارد، به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست، و متاسفانه سران آمریکا، به کسی اختیارات فرماندهی نیروهای مسلح را واگذار نمودهاند، که بهدلیل بیتعادلی، موضعگیریها و تصمیمات خطرناک و غلط، ارتش آمریکا را، وارد باتلاق مرگ نموده است.
ترامپ، که فرماندهان و سربازانش، روزانه، با مرگ در منطقه دست و پنجه نرم میکنند، بهدلیل ترس از کشتهشدن، از پایگاههای نابودشده، متواری، و به مراکز خدماتی، جمعیتی و اقتصادیِ کشورهای منطقه، پناه بردهاند، و البته، در آنجا نیز هدف قرار میگیرند.
خود و فرماندهان ارشد ارتش مضمحل آمریکا، هزاران کیلومتر دورتر از میدان جنگ، انتظار مقاومت از فرماندهان و سربازان را، در میدان جنگ دارند! ترامپ، موضوعی را یک روز صبح به طبل تهدید میکوبد، و عصر همان روز، عقبنشینی میکند. زمانی از مذاکره دم میزند، و ساعاتی پس از آن، تصمیم به اداره جنگ میگیرد.
این فردِ بیتعادل و کذاب، خسارتهای فراوانی را به مردم آمریکا، اروپا و کشورهای جهان، بهویژه کشورهای منطقه غرب آسیا وارد نموده است.
رئیسجمهور آمریکا، ثابت کرده، تنها زبانی که میشناسد، زبان زور است. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ، مبنی بر عملیات زمینی، یا اشغال هر نقطهای از سرزمینهای ایران، که البته آرزویی بیش نیست، اعلام میداریم؛ رزمندگان اسلام، مدتهاست، در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند، تا ثابت نمایند، که تجاوز و اشغال، نتیجهای جز اسارت تحقیرآمیز، و قطعهقطعهشدن، و مفقودشدنِ متجاوزان را در بر نخواهد داشت، و فرماندهان و سربازان آمریکایی، خوراک خوبی برای کوسههای خلیجفارس خواهند شد.
بهتر است ترامپ، سران و فرماندهان ارتش آمریکا، تاریخ ایران را، یک بار مطالعه کنند، و از برخورد ایرانیان سلحشور، با متجاوزان در طول تاریخ، درس بگیرند، و در حلقه توهم رئیسجمهور نامتعادل آمریکا، سربازان خود را، به کام اسارت و مرگ نکشند و مردم آمریکا را، بهطور گسترده عزادار نکنند. نیروهای مسلح مقتدر ایران، سرافراز و سربلند، در صورت عملیشدن تهدید رئیسجمهور آمریکا، بهعنوان مظهر توهم و دروغ، برای قلع و قمع شدن ارتش شما، لحظه شماری میکنند؛ و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم