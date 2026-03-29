انهدام یک فروند آواکس آمریکایی

انهدام یک فروند آواکس آمریکایی
روابط عمومی سپاه پاسداران از انهدام یک فروند هواپیمای E-3 معروف به آواکس با قابلیت شناسایی و فرماندهی و کنترل هواپیما هواپایه در پایگاه الخرج عربستان خبرداد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در پاسخ به اقدامات خصمانه ارتش تروریستی آمریکا و به دنبال انهدام هواپیماهای سوخت رسان در پایگاه الخرج در اقدام عملیاتی مشترک موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه به فضل الهی حداقل یک فروند هواپیمای E-3 معروف به آواکس با قابلیت شناسایی و فرماندهی و کنترل هواپیما هواپایه در پایگاه الخرج عربستان به صورت صد درصد منهدم و به سایر پرندگان همجوار نیز آسیب جدی وارد گردیده است.

وما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

 

 

