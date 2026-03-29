شهادت دو سرباز از استان یزد در اصفهان

دو سرباز یزدی از شهرستان های ابرکوه و تفت در پی حملات تروریستی آمریکایی و صهیونیستی به اصفهان به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا، ابوالفضل کریمی از اهالی روستای هارونی بخش‌ بهمن شهرستان ابرکوه، سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی حملات آمریکایی-صهیونیستی در اصفهان، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

عبدالرضا ابویی از اهالی روستای رحیم آباد بخش گاریزات شهرستان تفت، سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی حمله آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به استان اصفهان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

محمدرضا بابایی استاندار یزد در پی عروج ملکوتی دو فرزند این استان؛ شهیدان عبدالرضا ابویی و ابوالفضل کریمی، در حملات آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به استان اصفهان پیام تسلیتی صادر کرد.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
