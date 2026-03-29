شهادت دو سرباز از استان یزد در اصفهان

عبدالرضا ابویی از اهالی روستای رحیم آباد بخش گاریزات شهرستان تفت، سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی حمله آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به استان اصفهان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

محمدرضا بابایی استاندار یزد در پی عروج ملکوتی دو فرزند این استان؛ شهیدان عبدالرضا ابویی و ابوالفضل کریمی، در حملات آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به استان اصفهان پیام تسلیتی صادر کرد.