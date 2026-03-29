شهادت ۵ تن در حمله تروریستی دشمن به اسکله بندرپل در هرمزگان
کد خبر : 1766675
بامداد امروز یکشنبه نهم فروردین در حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی به اسکله بندرپل ۵ تن از هموطنان به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام استانداری هرمزگان، در این حمله، دو فروند شناور و یک دستگاه خودرو دچار خسارت شد.
بر اساس ارزیابیهای اولیه، این حادثه ۵ شهید و ۴ مجروح بر جای گذاشته است.
نیروهای امدادی، آتشنشانی و عوامل انتظامی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای امدادرسانی را انجام دادند و مجروحان برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند.