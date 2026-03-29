شهادت ۵ تن در حمله تروریستی دشمن به اسکله بندرپل در هرمزگان

بامداد امروز یکشنبه نهم فروردین در حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی به اسکله بندرپل ۵ تن از هموطنان به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام استانداری هرمزگان، در این حمله، دو فروند شناور و یک دستگاه خودرو دچار خسارت شد.

بر اساس ارزیابی‌های اولیه، این حادثه ۵ شهید و ۴ مجروح بر جای گذاشته است.

نیرو‌های امدادی، آتش‌نشانی و عوامل انتظامی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای امدادرسانی را انجام دادند و مجروحان برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
