وزارت اطلاعات:
بازداشت مزدوران دشمن آمریکایی- صهیونی در خلخال
وزارت اطلاعات در اطلاعیهای اعلام کرد: ۳ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی - صهیونی در خلخال شناسایی و بازداشت شدند.
به گزارش ایلنا، وزارت اطلاعات در اطلاعیهای اعلام کرد، سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارهکل اطلاعات استان اردبیل، ۳ نفر از مزدوران وابسته به گروهک تروریستی تحت هدایت کامل رژیم صهیونی را در شهرستان خلخال شناسایی و دستگیر کردند.
وزارت اطلاعات از مردم خواسته موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاههای رسمی ستاد خبری این وزارت خانه در پیام رسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@ با تیک آبی گزارش کنند.