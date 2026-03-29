حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی در منزل دیپلمات شهید سیدمحمدرضا موسوی
ابراهیم عزیزی رئیس، سید محمود نبویان نایب رئیس، ابراهیم رضایی سخنگو و علاالدین بروجردی و اسماعیل کوثری اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور در منزل دیپلمات شهید دکتر حاج سیدمحمدرضا موسوی در وحدتیه (شهرستان دشتستان) با خانواده این شهید دیدار کردند
به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این دیدار گفت: درگیر یک جنگ تمام عیار با آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی هستیم و ملت ایران اراده کرده است که پای ارزشهای عاشورایی و نبوی انقلاب اسلامی و ارزش های مکتب اسلام و قرآن بایستد.
ابراهیم عزیزی اضافه کرد: قطعا در این راه مردان و حتی زنان شهیدی را تقدیم کرده و مفتخر به اهتزاز پرچم اسلام و ارزشهای اسلامی هستیم.
وی تاکید کرد: شهید موسوی در شب بیست و سوم رمضان و در اوج معنویت به شهادت رسیده و این نشان دهنده بندگی، عبودیت و جایگاه والای او نزد پروردگار عالم است.
عزیزی تصریح کرد: خودمان را موظف و مسئول میدانیم که راه شهدا را ادامه بدهیم و انتقام خون این شهیدان عزیز را بگیریم و به فضل الهی تا آخر پیرو راه و آرمان شهیدان هستیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تجلیل از خانواده شهید موسوی بویژه مادر شهید خطاب به خانواده شهید موسوی بیان کرد: صبر، شکیبایی، دعای خیر و همراهی شما قطعاً سرمایه بزرگی برای همه نیروهای مسلح، مدیران و مسئولان کشور است.
شهید سید محمدرضا موسوی دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در لبنان بود که همزمان با شب بیست و سوم رمضان در حمله باند جنایتکار آمریکایی صهیونی به محل اقامتشان در بیروت به شهادت رسید.