English العربیه
در تماسی تلفنی صورت گرفت؛

قدردانی رئیس‌جمهوری از اعضای اورژانس استان تهران

دفتر رئیس‌جمهوری در تماسی با اورژانس استان تهران از طرف وی از تلاش‌ها و اقدامات اعضای اورژانس باوجود حملات مکرر دشمنان به اماکن متعلق به این سازمان، قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا،دفتر رئیس‌جمهوری در این تماس با ابلاغ سلام و قدردانی مسعود پزشکیان از تلاش‌ها و اقدامات اعضای اورژانس استان تهران باوجود حملات مکرر دشمنان قدردانی کرد.

رئیس‌جمهوری در این پیام تاکید کرد: قدردان زحمات تک‌تک شما عزیزان در میدان و صحنه هستیم. امیدواریم با یاری و کمک همه شما این لحظات سخت برای مردم عزیز ما آسان سپری شود.

پزشکیان با قدردانی از اقدامات اعضای اورژانس تهران و همراهی خانواده‌های آنان، تصریح کرد: در شرایطی در صحنه هستید که از عزیزان و خانواده‌های خود دور مانده‌اید؛ خدا به همه شما عزت و سربلندی بدهد. این جنگ به‌زودی زود با پیروزی ایران ما به پایان خواهد رسید. دل من به تک‌تک شما اعضای اورژانس گرم است. شما همگی مرد میدان هستید و ایران به تک‌تک شما افتخار می‌کند. 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
