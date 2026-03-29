به گزارش ایلنا،دفتر رئیس‌جمهوری در این تماس با ابلاغ سلام و قدردانی مسعود پزشکیان از تلاش‌ها و اقدامات اعضای اورژانس استان تهران باوجود حملات مکرر دشمنان قدردانی کرد.

رئیس‌جمهوری در این پیام تاکید کرد: قدردان زحمات تک‌تک شما عزیزان در میدان و صحنه هستیم. امیدواریم با یاری و کمک همه شما این لحظات سخت برای مردم عزیز ما آسان سپری شود.

پزشکیان با قدردانی از اقدامات اعضای اورژانس تهران و همراهی خانواده‌های آنان، تصریح کرد: در شرایطی در صحنه هستید که از عزیزان و خانواده‌های خود دور مانده‌اید؛ خدا به همه شما عزت و سربلندی بدهد. این جنگ به‌زودی زود با پیروزی ایران ما به پایان خواهد رسید. دل من به تک‌تک شما اعضای اورژانس گرم است. شما همگی مرد میدان هستید و ایران به تک‌تک شما افتخار می‌کند.

