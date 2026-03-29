تحلیل سخنگوی قوه قضائیه از چگونگی ابطال نقشه شیطانی دشمن توسط مردم
سخنگوی قوه قضاییه در یادداشتی با اشاره به حضور شبانه مردم در خیابان ها در روزهایی که دشمن صهیونی - آمریکایی شهرهای ایران را آماج بمب ها و موشک های خود قرار داده اند ضمن تقدیر از این حضور نوشت: قوه قضاییه ضمن پاسداشت نقش و جایگاه مردم در حکمرانی قضایی، بر مقوله زیرساختهای امنیت اجتماعی با ابتکارات و ظرفیتهای مردمی در دوره پساجنگ متمرکز خواهد بود
به گزارش ایلنا، یادداشت اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بشرح زیر است:
جنگ رمضان را از زوایای مختلفی میتوان به ارزیابی نشست. این نوشته میکوشد نقش آفرینی تاریخی و حماسی مردم ایران در این جنگ را از زاویه امنیت اجتماعی مورد واکاوی قرار بدهد.
واقعیت این است که در پی حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی- صهیونی به ایران و در تمامی هفتههای اخیر، متجاوزان در سودای این بودند تا به موازات جنگ در میدان، خیابان را با مزدوران خود تصرف کنند و یک ناامنی بزرگ و وسیع اجتماعی در سراسر کشور ایجاد کنند، اما مردم ایران این نقشه شیطانی را نقش بر آب کردند.
در واقع به موازات اینکه نیروهای مسلح دلیر و غیور ایران، دشمن متجاوز را در میدان زمینگیر کردند و ضربات سختی را به دشمن در پهنه منطقه زدند؛ مردم ایران هم با هوشمندی به صحنه آمدند و خیابان را در دست گرفتند. حضور پرشمار و مستمر مردم در هرشب در خیابان، مدل جدیدی از تولید قدرت برای ایران اسلامی ساخت.
در همه کشورها، مقوله امنیت اجتماعی مورد مطالبه مردم از مسئولان در بزنگاهها و بحرانها و جنگها است ولی در ایران، این مردم هستند که در میانه جنگ، امنیت اجتماعی را خلق میکنند و خیابان را پشتوانه میدان مینمایند تا معادلات دشمن شکل نگیرد.
به عبارت دیگر؛ امنیت اجتماعی در ایران یک امنیت "مردم پایه" است، مردم هم خالق امنیت هستند و هم حافظ امنیت و هم به این امنیت، عمق میبخشند. عمق بخشی به امنیت اجتماعی بدین معناست که امنیت در حوزه اجتماعی در تمام زوایا پدیدار و پایدار میشود.
امروز این نقش آفرینی مردم در میانه جنگ و تضمین امنیت خیابان به مثابه یک الگوی حکمرانی مردمی است که نه تنها به لحاظ راهبردی، نقشه و سناریوی دشمن را ابطال میکند بلکه به لحاظ اجتماعی نیز جرایم خُرد شیب کاهشی مییابد و مجرمان و اوباش، ریسک ارتکاب به جرم را خطرناکتر از قبل میدانند.
آنچه که از این الگو، درس آموز است تهیه برنامهها و تدابیری است که به معنای واقعی کلمه، از ظرفیت مردمی در امر تامین امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرایم بهره میبرد.
قطعا قوه قضاییه ضمن پاسداشت نقش و جایگاه مردم در حکمرانی قضایی، بر مقوله زیرساختهای امنیت اجتماعی با ابتکارات و ظرفیتهای مردمی در دوره پساجنگ متمرکز خواهد بود.