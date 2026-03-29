قوه قضاییه: اموال دست اندرکاران شبکه‌های تروریستی ماهواره‌ای ضبط و توقیف شد
قوه قضاییه اعلام کرد: اموال دست اندرکاران شبکه‌های ماهواره‌ای وابسته به دولت‌ها و سرویس‌های جاسوسی صهیونیستی و غربی که در دو جنگ تحمیلی اخیر و زمان‌های اغتشاشات در ایران نقش موثری ایفا کرده بودند با دستور قضایی شناسایی، ضبط و توقیف شد.

به گزارش ایلنا، قوه قضاییه اعلام کرد: شبکه‌های ماهواره‌ای وابسته به دولت‌ها و سرویس‌های صهیونیستی و غربی با تعریف کار ویژه سفیدشویی و توجیه جنایت‌های آمریکایی-صهیونیستی علیه مردم غیر نظامی ایران اسلامی نقاب نفاق و دشمنی خود را بیش از گذشته کنار زده‌اند.

این شبکه‌های ماهواره‌ای با نفوذ در میان عده‌ای از عناصر خودفروخته و وطن فروش در داخل تمام تلاش خود را برای جمع آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های تروریست حمله کننده به خاک جمهوری اسلامی به کار بسته‌اند.

در همین رابطه و با توجه به نقش مخرب و جاسوسی این شبکه‌ها با توجه به گزارش دریافتی، اموال دست اندرکاران این شبکه‌های ماهواره‌ای تروریستی در داخل کشور شناسایی و دستور ضبط و توقیف آنها صادر شده است.

این گزارش حاکی است با تکمیل گزارش مورد اشاره مقام قضایی نسبت به مصادره اموال دست اندرکاران این شبکه‌های تروریستی اقدام خواهد کرد. 

