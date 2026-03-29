پروتکل جدید تنگه هرمز بر اساس اراده ایران تدوین میشود
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به شرایط جنگی فعلی و پساجنگ در آینده، بر تدوین پروتکل جدید برای تنگه هرمز بر اساس اراده جمهوری اسلامی ایران و تعیین نحوه استفاده از آن مطابق نظر مقام معظم رهبری تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در خصوص سازوکارهای کنترل تنگه هرمز در جنگ و شرایط جنگ و پساجنگ، گفت: در شرایط فعلی و پساجنگ، تنگه هرمز باید به ابزاری برای ایجاد مسیرهای غیرتحریمی با کشورهای دوست و در راستای منافع اقتصادی ایران تبدیل شود.
ابراهیمی افزود: کشورهای دوست که میخواهند از امنیت تنگه هرمز و منافع اقتصادی حاصل از آن بهرهمند شوند، بایستی منافع اقتصادی ایران فارغ از فشار تحریمهای آمریکا را تامین نمایند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این بدان معنی است که ما به کشورهای دوست که میخواهند از تنگه هرمز عبور نمایند، میگوییم مسیرهای امن غیرتحریمی برایمان فراهم کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه روشن است چگونگی و نحوه استفاده از این تنگه در شرایط فعلی و پساجنگ صرفا بر اساس و مطابق نظر مقام معظم رهبری با اراده جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود.