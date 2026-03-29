عراقچی شهادت خبرنگاران لبنانی را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در پیامی ضمن تسلیت شهادت دو خبرنگار لبنانی نوشت:

شهادت آقایان علی شعیب، محمد فتونی و خانم فاطمه فتونی، خبرنگاران شجاع شبکه‌های المنار و المیادین، در پی حمله تروریستی ارتش بزدل رژیم صهیونیستی، نه‌تنها ضایعه‌ای عمیق برای جامعه رسانه‌ای منطقه و جهان است، بلکه زنگ خطری جدی برای وجدان جهانی به شمار می‌رود.

این اقدام که به‌روشنی یک ترور هدفمند با نیتی فراتر از حذف افراد بود، تلاشی آشکار برای «ترور حقیقت» و خاموش کردن صدای روایتگران واقعیت محسوب می‌شود.

رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن اهالی رسانه، همچون دیگر جنایات خود، سابقه‌ای طولانی دارد و این تجاوز جنایتکارانه و عمدی، که نقض صریح قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللیِ ناظر بر حفاظت از خبرنگاران در مناطق درگیری است، همانند بسیاری از مقررات جهانی، هرگز نتوانسته مانعی در برابر خوی وحشیانه این رژیم ایجاد کند؛ از این‌رو، تکرار چنین جنایاتی به‌روشنی نشان‌دهنده تداوم رویکردی خصمانه با هدف محدودسازی آزادی بیان است.

اینجانب ضمن محکومیت قاطع این جنایت و تأکید بر ضرورت اقدام مؤثر جامعه بین‌المللی برای حمایت از خبرنگاران و تضمین پاسخگویی عاملان چنین حملاتی، همدردی و تسلیت صمیمانه خود را به خانواده‌های شهدا و همکاران آنان ابراز می‌کنم. تردیدی نیست که راهی که این خبرنگاران شجاع در مسیر روایت حقیقت پیمودند و در آن جان باختند، هرگز خاموش نخواهد شد و با اراده‌ای استوارتر ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/