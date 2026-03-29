احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در جنوب و غرب اصفهان
روابط عمومی سپاه حضرت صاحب الزمان (عج) اعلامکرد امروز احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در جنوب و غرب اصفهان وجود دارد.
به گزارش ایلنا، بنابراعلام روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب الزمان (عج) به دلیل خنثی سازی و انفجار مهمات باقیمانده از حملات آمریکایی صهیونی در منطقه جنوب و غرب اصفهان، احتمال شنیدن صدای انفجارات برای امروز (یکشنبه) ۹ فروردین ماه از صبح تا حوالی ظهر وجود دارد.
با توجه به انفجارات کنترل شده جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.