به گزارش ایلنا، متن پیام مدیرحوزه های علمیه کشور به این شرح است؛

بسم الله قاسم الجبارین

و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة و یکون الدین کله لله فان انتهوا فان الله بما یعملون بصیر

ملت رشید و شجاع ایران و امت بزرگ اسلام و افواج مقاومت در جهان می‌دانند جنگ دو سال اخیر و جنگ رمضان از سوی آمریکا و صهیونیست‌ها، جنگ های صلیبی نوین و نقشه شیطانی پیچیده‌ای است که کیان و هستی ایران و امت اسلامی را هدف گرفته و درصدد پایمال کردن استقلال و عظمت و شکوه ایران و هضم فلسطین و امت اسلام و سرکوب آزادی‌خواهی و مقاومت و در یک سخن به دنبال بردگی و عقب ماندگی سراسر منطقه و جهان اسلام است.

در این کارزار عظیم، گفتمان انقلاب اسلامی و امام کبیر(ره) و امام شهید(ره) و شهیدان سرافراز و ملت دلیر و استوار ایران و نظام برومند اسلامی و نیروهای مسلح عزیز و رهبری مقتدر ایران، همراه با ملت‌های آزاد منطقه و محور مقاومت، نقشه‌های اهریمنی و طرح‌های پیچیده مستکبران جهانخوار و آدمکش و شهوتران را به هم زده‌اند و معادلات جهانی را تغییر داده‌اند، جنگ رمضان نقطه عطف تاریخی و نگین درخشان زنجیره ایستادگی و پایداری و مقاومت بی‌نظیر به شمار می‌آید و جهان را شگفت زده کرده است و همه ما در میانه این دفاع الهی و رزم تاریخی وظایف سنگینی داریم.

وظیفه شرعی، ملی، ایمانی و تاریخی ما استقامت و تاب آوری و استوار ماندن بر عهد الهی و باور به امدادهای غیبی و تجهیز همه قوا و نیروها در مسیر حمایت از استمرار دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح مقتدر و نظام اسلامی و رهبری گرانقدر و محور مقاومت است، مراجع عظام تقلید در قم و نجف و سایر بلاد و علمای اعلام و حوزه‌های علمیه و نهادهای علمی و حوزوی در ایران و جهان راه را نشان داده‌اند و تکلیف را مشخص کرده اند و استوار ایستاده‌اند، ضمن تقدیر و سپاس از نیروهای مسلح عزیز و ملت شریف نکات ذیل یادآوری می‌شود:

یکم: تداوم شجاعانه و هوشمندانه نبرد و دفاع جانانه و دلیرانه و آگاهانه از آرمان های اسلام و عظمت ایران و شکوه مقاومت وظیفه همه مسئولان و دستگاهها و نیروهای بیدار و فداکار مسلح در ایران و محور مقاومت است و لحظه ای نباید از آن غفلت ورزید.

دوم: استمرار حضور مردم و جوانان عزیز در صحنه‌های میدانی و خیابانی و حمایت از رزمندگان فداکار و مسئولان و ارکان نظام و رهبری در سراسر ایران و نیز فعال سازی امواج همراهی ملت های منطقه و آزادی خواهان عالم با اسلام و مقاومت و فلسطین، در سراسر جهان رهبرد مهمی است که همه باید بدان اهتمام ورزید.

سوم: لزوم آمادگی کامل ملت و دولت و همه دستگاه‌ها و ملت‌های منطقه و محور مقاومت برای همه گزینه‌ها و جهاد مقدس در پیش رو و نیز فراهم آوردن همه امکانات و شرائط برای آن.

چهارم: ضرورت بیداری ملت های مسلمان و علما و نهادهای علمی و دینی در منطقه و جهان اسلام و همراهی آنان با جبهه حق و مدافع امت و آرمان فلسطین و آزادی جهان اسلام از سیطره آمریکا و اسرائیل.

پنجم :حوزه‌های علمیه در سراسر کشور و جهان باید چون دژ استوار و قرارگاه پایدار نقش تاریخی خود را ایفا نمایند و در همراهی با ملت بزرگ ایران و جوانان عزیز و بسیجیان شریف و نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی و مسئولان محترم کوشا باشند و به انجام وظایف و رسالت‌های تبلیغی و تبیینی و جهادی خود مجدانه و مخلصانه ادامه دهند زیرا در این پیچ تاریخی همه مردم و نهادها به ویژه حوزه، دانشگاه، نخبگان، فرهیختگان و اصحاب رسانه وظایف ویژه مضاعف دارند و حوزه و روحانیت در این جهان و جانفشانی و خدمتگذاری پیشرو و سرآمد باشد و مسیر ترسیم شده را بپیماید و استمرار بخشد.

بفضله منه

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

علیرضا اعرافی

مدیر حوزه های علمیه

