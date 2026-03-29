دو صنعت وابسته و مرتبط با صنایع نظامی و هوافضای آمریکا در منطقه هدف قرارگرفتند

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی اقدام خبیثانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی در هدف قرار دادن زیرساخت‌های صنعتی کشور عزیزمان از مبداء کشورهای حاشیه جنوبی خلیج همیشه فارس، رزمندگان نیروهای هوافضا و دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک عملیات ترکیبی و هدفمند، دو صنعت وابسته و مرتبط با صنایع نظامی و هوافضای آمریکا در منطقه شامل کارخانه های آلومینیوم امال (EMAL) و کارخانه آلومینیوم آلبا (ALBA)را مورد هدف موثر موشکی و پهپادی قرار دادند.

شایان ذکر است کارخانه «امال» با طولانی‌ترین خط تولید آلومینیوم در جهان و با ظرفیت تولید 1/3 میلیون تن و کارخانه آلومینیوم «آلبا» با سرمایه گذاری و سهامداری شرکت‌های آمریکایی نقش موثری در تولیدات صنایع نظامی ارتش تروریستی آمریکا دارند.

پاسخ ایران به تهدیدات و تجاوزات دشمنان خبیث براساس اعلام قبلی زین پس بر اساس قاعده چشم در برابر چشم نخواهد بود. فراتر از هر سطح تجاوزی، ضربه مهلک تر بر پیکره نظامی و اقتصادی دشمنان وارد خواهد شد.

