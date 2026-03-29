دو صنعت وابسته و مرتبط با صنایع نظامی و هوافضای آمریکا در منطقه هدف قرارگرفتند

روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: دو صنعت وابسته و مرتبط با صنایع نظامی و هوافضای آمریکا در منطقه هدف ضربات موشکی و پهپادی قرارگرفتند.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی اقدام خبیثانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی در هدف قرار دادن زیرساخت‌های صنعتی کشور عزیزمان از مبداء کشورهای حاشیه جنوبی خلیج همیشه فارس، رزمندگان نیروهای هوافضا و دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک عملیات ترکیبی و هدفمند، دو صنعت وابسته و مرتبط با صنایع نظامی و هوافضای آمریکا در منطقه شامل کارخانه های آلومینیوم امال (EMAL) و کارخانه آلومینیوم آلبا (ALBA)را مورد هدف موثر موشکی و پهپادی قرار دادند.

شایان ذکر است کارخانه «امال» با طولانی‌ترین خط تولید آلومینیوم در جهان و با ظرفیت تولید 1/3 میلیون تن و کارخانه آلومینیوم «آلبا» با سرمایه گذاری و سهامداری شرکت‌های آمریکایی نقش موثری در تولیدات صنایع نظامی ارتش تروریستی آمریکا دارند.

پاسخ ایران به تهدیدات و تجاوزات دشمنان خبیث براساس اعلام قبلی زین پس بر اساس قاعده چشم در برابر چشم نخواهد بود. فراتر از هر سطح تجاوزی، ضربه مهلک تر بر پیکره نظامی و اقتصادی دشمنان وارد خواهد شد.

 

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار