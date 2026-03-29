به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، اطلاعیه شماره ۵۰ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم

هشدار به حکمرانان جنایتکار آمریکا!

نیروهای متجاوز آمریکایی صهیونی با بمباران دانشگاه علم و صنعت تهران برای چندمین بار دانشگاه های ایران را هدف بمباران خود قرار دادند.

حاکمان بی تدبیر کاخ سفید بدانند زین پس کلیه دانشگاه های رژیم اشغالگر و دانشگاه های آمریکایی در منطقه غرب آسیا تا زدن دو دانشگاه به تلافی دانشگاه های ایرانی تخریب شده، هدف مشروع ما هستند.

به کلیه کارکنان، اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های آمریکایی در منطقه و ساکنان محیط اطراف آنها توصیه می کنیم تا شعاع یک کیلومتری از دانشگاه های مذکور فاصله بگیرند تا جان آنها محفوظ بماند.

دولت آمریکا اگر میخواهد دانشگاه های آن کشور در منطقه در این مرحله جز دو دانشگاه مورد تلافی نباشد، حداکثر تا ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۳۰ مارس به وقت تهران طی بیانیه رسمی بمباران دانشگاه ها را محکوم کند و اگر می خواهد پس از آن نیز دانشگاه هایش در منطقه مورد اصابت واقع نشود جلوی نیروهای وحشی هم پیمان خود را در حمله به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی بگیرد وگرنه تهدید به جای خود معتبر است و عملی خواهد شد.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

