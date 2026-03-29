وصیت نامه شهید سید اسماعیل واعظی معروف به خطیب

به گزارش ایلنا، بخش‌هایی از وصیت نامه سیّد الشهدای امنیّت، حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب به شرح زیر است:

«بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمد لله رب العالمین و الصلوة و السلام علی محمّد و آله الطیبین الطاهرین سیّما بقیّة الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین.

۱. همه مخصوصاً اولاد و ذریه‌ام را سفارش می‌کنم به رعایت تقوی، عمل به احکام الهی، توکل بر خدا، حسن ظن به پرورگار، محبت و توسل بر پیامبر و اهل بیتش (صلوات الله و سلامه علیهم) و مداومت بر زیارت ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام.

۲. انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه دست آورد امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) و خون مطهر شهدا -رحمة الله علیهم- است. لذا توصیه می‌کنم همه فرزندان و نسلم را بر اعتقاد، التزام و فداکاری در راه آن.

۳. ادامه راه امام شهید رمضان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای -قدّس سرّه الشریف- به عمل است و پیروی و تبعیت کامل از ولی فقیه و نایب بر حق امام زمان -عجل الله تعالی فرجه الشریف-. این پیروی، چراغ راه و نجات بخش دنیا و آخرت همه است. در کشاکش دهر و فتنه‌ها به او اقتدا کنید و ذره‌ای پیش یا پس نیافتید که افراط و تفریط ضلالت است و گمراهی. المتقدّم لهم مارق و المتأخّر عنهم زاهق و اللازم لهم لاحق.

۴. انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای -مدظله العالی- هدیه الهی است که باید با پیروی، این نعمت را شکر گذارید.

۵. اگر ممکن است از مقام معظم رهبری (ادام الله ظله العالی) برایم طلب آمرزش و بخشش نمایید. مخصوصاً نسبت به حقوق شرعیه و بیت المال. البته به نظرم در حد ممکن ادا و احتیاط کرده‌ام ولی اگر این لطف را نمایند ان شاء الله خداوند بر مقام رضای ایشان بیافزاید.

۶. قرآن، دعا، زیارت، نهج البلاغه را همراه با ترجمه یا تفسیر زیاد بخوانید. نماز اول وقت را فراموش نکنید و تا می توانید از نوافل غفلت نکنید مخصوصاً نافله صبح و نماز شب.

۷. مداومت بر دعای فرج، زیارت عاشورا، زیارت جامعه کبیره، زیارت امین الله، زیارت و صلوات و تسبیح حضرت زهرا (سلام الله علیها)، صلوات امام رضا (علیه الصلاة و السلام)، ذکر مبارک منقول از حضرت امام رضا (علیه السلام) بعد از نماز صبح با مقدماتی که از امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نقل شده و ... .

۸. اخلاق حسنه، صله رحم، حمایت و هواداری و پشتیبانی از یکدیگر در چارچوب اوامر الهی را به همه فرزندان و اقوام تاکید می‌کنم. در کلام و گفتارتان همواره عرض و آبروی افراد را لحاظ کنید.

۹. اعتدال در دین، دنیا، زندگی، خانواده، سیاست و امور اجتماعی را همیشه رعایت نمایید.

۱۰. همواره صدقه بدهید و فقرا را شریک زندگی خود بدانید و با آبروداری به آنها کمک کنید. از روحیه همسرم در کمک به فقرا متشکرم.

۱۱. به لطف الهی امیدوارم و از همگان حلالیت می‌طلبم و التماس دعا دارم و درخواست عفو و بخشش دارم تا خداوند بزرگ آن ها را ببخشاید و مشمول کرم و جود خود قرار دهد و اگر حقی از کسی دارم، بخشیدم تا خداوند عظیم و کریم، من روسیاه و بی زاد و توشه را ببخشد.

۱۲. خیلی ها در حق من لطف داشته اند و همه اش از فضل الهی بوده است. ان شاء الله پس از مرگم دعای خیر نمایند و در مورد خانواده ام و فرزندانم لطف داشته باشند.

۱۳. چشم امید دارم به خیرات و مبرات شماها و همه مومنین لذا قرآن، نماز، روزه، دعا، زیارت و ... را در حد وسعتان سپاسگزارم.

اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم.

پروردگارا بر درجات امام خمینی در علیین بیافزا،

پروردگارا تا ظهور حضرت ولی عصر (عجلّ الله تعالی فرجه الشریف) همواره بر عزت و نصرت نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبری آن را بحق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم بیافزا و از گزند حوادث و فتنه ها و توطئه ها و تهدیدات و آسیب ها محفوظ بدار،

پروردگارا تمامی کسانی که حقی بر گردن من دارند مشمول لطف و عنایت و رضوان خود قرار ده، مخصوصا شهید حسن باقری و شهید مجید بقایی. پروردگارا به درجات شهدای خانواده از جمله شهدای حکیم بیفزای. پروردگارا به محمد و آل محمد درود فرست و همه حاجات ما را برآورده به خیر فرما.

سید اسماعیل واعظی معروف به خطیب»

انتهای پیام/