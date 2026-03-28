واکنش قالیباف به کنایه وزیر دفاع پاکستان به آمریکاییها
رئیس مجلس شورای اسلامی به کنایه وزیر دفاع پاکستان به آمریکاییها واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، با بازنشر توییت وزیر دفاع پاکستان نوشت: «آنها دارند شطرنج ۶ بعدی بازی میکنند!»
خواجه عاصف وزیر دفاع پاکستان در توییتی کنایهآمیز درباره استراتژی جنگی آمریکا نوشته بود که «به نظر میرسد هدف این جنگ به باز کردن تنگهٔ هرمز تغییر کرده است، در حالی که تنگه هرمز قبل از جنگ باز بود!»