حضرتی:

دولت در کنار ملت، بی‌تزلزل پای ایران ایستاده است

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تاکید کرد: نیروهای مسلح دلیر در میدان ‎برای ایران ایستاده‌اند، مردم وفادار در صحنه‌اند و دولت در کنار ملت، بی‌تزلزل پای ایران ایستاده است.

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در ایکس نوشت: ‌متجاوزانِ متوهم، آیندهٔ ایران را با هدف‌گیری دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و با به خاک و خون کشیدن دانشجویان و دانش‌آموزان نشانه گرفته‌اند.

وی افزود: امروز ایران را با ویران‌کردن دیوارهای شهر و زیرساخت‌های زندگی مردم می‌زنند و گذشتهٔ ایران را با تعرض به میراث تمدنی و آثار تاریخی این سرزمین هدف قرار داده‌اند. این یعنی مسئله‌شان «‎ایران» است و پاسخ ما روشن است: ما ایرانی هستیم؛ استوار و شکست‌ناپذیر.

حضرتی تاکید کرد: نیروهای مسلح دلیر در میدان ‎برای ایران ایستاده‌اند، مردم وفادار در صحنه‌اند و دولت در کنار ملت، بی‌تزلزل پای ایران ایستاده است؛ ایستادگی‌ای که جهان را به شگفتی واداشته است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
