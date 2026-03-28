حضرتی:
دولت در کنار ملت، بیتزلزل پای ایران ایستاده است
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در ایکس نوشت: متجاوزانِ متوهم، آیندهٔ ایران را با هدفگیری دانشگاهها و مراکز آموزشی و با به خاک و خون کشیدن دانشجویان و دانشآموزان نشانه گرفتهاند.
وی افزود: امروز ایران را با ویرانکردن دیوارهای شهر و زیرساختهای زندگی مردم میزنند و گذشتهٔ ایران را با تعرض به میراث تمدنی و آثار تاریخی این سرزمین هدف قرار دادهاند. این یعنی مسئلهشان «ایران» است و پاسخ ما روشن است: ما ایرانی هستیم؛ استوار و شکستناپذیر.
حضرتی تاکید کرد: نیروهای مسلح دلیر در میدان برای ایران ایستادهاند، مردم وفادار در صحنهاند و دولت در کنار ملت، بیتزلزل پای ایران ایستاده است؛ ایستادگیای که جهان را به شگفتی واداشته است.