به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به جنایات متجاوزان آمریکایی-اسرائیلی در حمله به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی، از جمله دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه صنعتی اصفهان، نوشت:

«دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علم و صنعت تهران، تنها دو مورد از ده‌ها دانشگاه و مرکز پژوهشی هستند که طی ۳۰ روز گذشته در جریان جنگ غیرقانونی متجاوزان علیه ملت ایران، مورد حمله قرار گرفته‌اند.

در واقع، متجاوزان آمریکایی-صهیونیستی هر روز بیشتر هدف واقعی خود از این جنگ را آشکار می‌سازند: ضربه زدن به بنیان‌های علم و دانش ایران و میراث فرهنگی ایرانیان با هجوم نظام‌مند به دانشگاه‌ها، مراکز علمی- پژوهشی، آثار و ابنیه تاریخی و دانشمندان برجسته.

آنچه تحت عنوان «برنامه هسته‌ای» و «تهدید قریب‌الوقوع» به عنوان دلیل این تجاوز نظامی مطرح کرده‌اند، چیزی نیست جز بهانه‌هایی سخیف و ساختگی برای پوشاندن نیات واقعی‌شان.»

