پیام وزیر امور خارجه به رئیس اقلیم کردستان متعاقب حمله تروریستی به منزل وی در دهوک عراق

به گزارش ایلنا، در پی حمله تروریستی پهپادی به منزل نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان طی پیامی ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی، برای بارزانی آرزوی سلامتی کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به سابقه طولانی رژیم صهیونیستی و آمریکا در فتنه‌انگیزی و تفرقه‌افکنی بین کشورهای منطقه و همسایه، از جمله از طریق عملیات‌های پرچم دروغین، بر مسئولیت همه دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی برای مواخذه و مجازات رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاطر تجاوز وحشیانه علیه ایران و حملات غیرقانونی و تروریستی به عراق تاکید کرد.

