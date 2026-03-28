بسم الله الرحمن الرحیم

در تداوم عملیات موفق نیروهای هوافضا و دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از شب گذشته تاکنون، ۵ فروند هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا در پایگاه آمریکایی الخرج هدف قرار گرفتند، که ۲ فروند آن به‌طور کامل منهدم و ۳ فروند در اثر خسارات زیاد از دور عملیاتی خارج شدند. بدین ترتیب از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون در مجموع تعداد ۱۰ فروند سوخت‌رسان آمریکایی مورد هدف قرار گرفته‌اند.

هم‌زمان با هدف‌قرارگرفتن مخفیگاه‌های فرماندهان و سربازان آمریکایی در دبی، که تلفات سنگینی بر آن‌ها وارد نمود، یک انبار دپوی سامانه‌های ضدپهپادی مربوط به کشور اوکراین، که برای کمک به ارتش آمریکا در دبی وجود داشت و ۲۱ نفر اوکراینی نیز در آن محل حضور داشتند، هدف عملیات ترکیبی نیروهای هوافضا و دریایی سپاه پاسداران قرار گرفت و منهدم شد.

در پی هدف‌قراردادن رذیلانه صنایع غیرنظامی ایران، توسط دشمن آمریکایی-صهیونی، رزمندگان دلاور و سلحشور نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موج ۸۵ عملیات وعده‌صادق۴ با رمز مبارک یارسول‌الله، در یک عملیات موفق، صنایع سنگین متعلق به سهام‌داران آمریکایی را در منطقه و صنایع رژیم صهیونی در سرزمین‌های اشغالی مورد تهاجم موشکی و پهپادی قرار داده و بخشی‌هایی از آن را منهدم نمودند.

با آتش پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تحت هدایت و کنترل شبکه یکپارچه پدافندهوایی کشور، یک فروند هواپیمای بدون‌سرنشین پیشرفته ام‌کیو۹ آمریکا در آسمان شیراز سرنگون شد و یک فروند جنگنده اف‌شانزده آمریکایی نیز در جنوب استان فارس مورد اصابت قرار گرفت.

همچنین از بامداد امروز مرکز راهبردی جنگ الکترونیک و رادار "التا" از مجموعه هوافضای رژیم صهیونیستی در بندر حیفا و مراکز ذخیره‌سازی سوخت پایگاه هوایی بن‌گوریون هدف حملات کوبنده پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

فرزندان شجاع و ایثارگر ملت در نیروهای مسلح، گوش به فرمان فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با اراده الهی و حمایت مردم سلحشور و مقاوم ایران اسلامی، به حول و قوه الهی، راه شهدای والامقام و امام شهید امت را تا پیروزی حق بر باطل تداوم خواهند بخشید.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم