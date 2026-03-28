اطلاعیه شماره ۴۹/

سپاه پاسداران تجاوز پهپادی به منزل رئیس اقلیم کردستان عراق در دهوک را محکوم کرد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای تجاوز پهپادی به منزل رئیس اقلیم کردستان عراق در دهوک را محکوم کرد

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۹ عملیات وعده‌صادق۴ اعلام کرد:

تجاوز پهپادی به منزل رئیس اقلیم کردستان عراق در دهوک، مصداق عمل تروریستی از سوی دشمنان متجاوز است که سابقه آن را در روزهای اخیر در ترور ناجوانمردانه مقامات ارشد ایرانی و مردم مظلوم ایران توسط ارتش های تروریست آمریکایی و صهیونیستی شاهد بوده‌ایم. 

این اقدامات تروریستی از تلاش خبیثانه دشمنان جنگ افروز برای صدمه به صلح، ثبات و همکاری های منطقه ای میان اقلیم کردستان و کشورهای همجوار حکایت می کند. 

سپاه پاسداران این تجاوز تروریستی را محکوم می کند و نسبت به حمایت و دفاع از امنیت همسایگان با تقویت همکاری های امنیتی و ایجاد سپر دفاع دسته جمعی در منطقه توسط کشورها و بازیگران منطقه‌ای در قبال شرارتهای ارتش‌ آمریکایی و رژیم صهیونیستی اعلام آمادگی می کند.

 

